Un Sherbrookois reçoit une cinquantaine d'appels à l'aide pour sortir de l'Afghanistan

Des femmes surtout, des juges, des avocates. Ces personnes-là, vraiment, ne savent pas quoi faire , déplore le directeur de l'Association éducative transculturelle à Sherbrooke.

La situation, affirme-t-il, est insoutenable pour bien des gens dans le pays. Les femmes, les intellectuels, les membres de la communauté LGBTQ+ craignent notamment de tomber aux mains des talibans. Ces images poignantes d'Afghans tentant de s'agripper aux ailes d'un avion militaire avançant sur le tarmac sont la preuve, selon lui, qu'ils n'ont plus rien à perdre. Pour les gens qui font ça, de toute façon, ils vont mourir. Ils se disent : "je vais prendre la chance et je vais sortir, tant mieux. Sinon, les talibans vont me tuer".

Des Afghans grimpent sur le toit d'un avion à l'aéroport de Kaboul, le 16 août 2021. Photo : Getty Images / WAKIL KOHSAR

Shah Ismatullah Habibi s'est dit toutefois surpris d'être autant interpellé, car il ne connaissait qu'une ou deux de ces personnes voulant faire appel à ses services.

Je ne sais même pas comment ils ont retrouvé mon nom sur Facebook. Mais les gens appelaient sur Facebook, WhatsApp et sur les autres médias sociaux.

Comment sortir? Ils demandent. Ici, au Canada, ils pensent qu'on peut aider. Ils demandent : "Comment sortir? S.v.p., aidez-nous. Une citation de :Shah Ismatullah Habibi, directeur de l'Association éducative transculturelle à Sherbrooke

Shah Ismatullah Habibi est arrivé à Sherbrooke en 1993 avec sa famille, et parraine des réfugiés de différentes origines. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Un parrainage complexe

Face à la situation en Afghanistan, le gouvernement canadien a annoncé le 13 août dernier qu'il accueillera 20 000 réfugiés afghans au pays. Même si Ottawa a annoncé quelques mesures pour faciliter leur arrivée, l'annonce a fait sourciller Shah Ismatullah Habibi.

Le premier ministre a dit que d'ici 3 mois, on va amener 20 000 personnes, mais comment? De quelle façon?, questionne-t-il. Il faut qu'on décide comment on va le faire! Et je pense qu'en temps d'élections, il n'y a personne qui va penser à cela. Et d'ici trois mois [plusieurs] seront morts avant d'arriver.

Il rappelle que des millions de réfugiés afghans sont déjà en attente d'une terre d'accueil, en plus de ceux qui veulent fuir du pays. Selon lui, l'annonce d'Ottawa est une goutte d'eau pour aider la population. Si tu divises 20 000 personnes sur 36 millions, c'est presque rien , souligne-t-il.

Les gens ne peuvent pas sortir. Comment on va aider ces gens-là? Est-ce qu'on va prendre les gens qui sont présentement en Afghanistan? Ou on va commencer le parrainage avec les gens qui sont à l'extérieur? La ligne n'est pas claire comment on va faire. Une citation de :Shah Ismatullah Habibi, directeur de l'Association éducative transculturelle à Sherbrooke

De son côté, Shah Ismatullah Habibi ne sait pas comment il pourra donner un coup de main à ceux qui l'ont interpellé. Mon temps d'attente est déjà cinq ans à mon bureau, déplore-t-il. Les gens, ça fait cinq ans qu'ils attendent et il faut qu'on dépose le parrainage à l'immigration. Ce n'est pas facile. Et il y a le moratoire au Québec depuis trois ans. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont en attente.