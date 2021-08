Rita Baga présente son premier spectacle, Créature

Créature sera présenté pour la première fois le 3 septembre, au Palace de Granby. Une première médiatique aura lieu à Montréal le 21 octobre à L'Olympia, puis une autre à Québec, le 26 octobre à la salle Albert-Rousseau.

La tournée s’achèvera à LaSalle en octobre 2022, après s’être également arrêtée à Brossard, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à La Tuque et à Saint-Jérôme. D’autres dates s’ajouteront à cette tournée, pour laquelle 25 spectacles sont déjà prévus.

De Canada’s Drag Race à la couverture du Elle Québec

L’été dernier, la drag queen Rita Baga, Jean-François Guèvremont de son vrai nom, a atteint la finale de la compétition Canada’s Drag Race, confirmant son talent après 15 ans d’expérience scénique. Ce passage remarqué à la télévision l’a fait connaître du public québécois, qui a ensuite pu la voir à Big Brother célébrités, dans des talk-shows et des émissions de variétés et, plus récemment, sur la page de couverture du magazine Elle Québec.

Après avoir pris part au spectacle de clôture de Fierté Montréal dimanche soir aux côtés de Sarahmée et de Maxime Landry, l’artiste est maintenant fin prête pour présenter un premier spectacle en étant seule aux commandes.

Partir en tournée et à la conquête des salles de spectacle est un rêve que je chéris depuis très longtemps. Je suis fébrile, excitée et impatiente de divertir un large public partout à travers la province et de faire rayonner l’art des drags , a confié Rita Baga dans un communiqué.

Faire tomber les préjugés

Avec Créature, son souhait est de normaliser davantage les drags et de faire tomber les préjugés. Le spectacle est une manière de rendre sa forme d'art accessible à toute la famille.

Depuis quelques années, ma grande mission de vie est de rendre ça plus populaire. Je veux qu’on parle de drags à la maison et que ça normalise cet art. Je suis très fière de ce que je fais , a-t-elle expliqué au mois de mai lors de son passage à Tout le monde en parle.

Par contre, je trouve que les drags sont encore dans un carcan. On n’en voit que dans les bars, où il faut être âgé de 18 ans et plus. Son spectacle a d’ailleurs été pensé pour être vu par un public de tous les âges, de 7 à 117 ans , selon le communiqué.

Humour et science-fiction

Et pourquoi l’artiste a-t-elle décidé d’appeler son spectacle Créature? C’est un clin d'œil à la façon dont elle se perçoit parfois lors de ses apparitions publiques.

Si je suis invitée quelque part et qu’on est plusieurs, je me sens automatiquement plus comme une "bibitte" dans le lot. Ce n’est pas du tout quelque chose qui me dérange, je joue avec ça, d’où le nom du spectacle , a-t-elle expliqué au micro de Rebecca Makonnen, animatrice de l’émission On dira ce qu’on voudra, le mois dernier.

Le spectacle sera également l’occasion pour Rita Baga de démontrer tout son amour pour la science-fiction. Tout le spectacle est bâti sur le concept que la créature extraterrestre arrive sur la Terre. Je fais un voyage à travers les différentes périodes musicales tout en exploitant le côté science-fiction.

Connaissant le penchant de l’artiste pour l’humour, les personnes qui assisteront à son spectacle peuvent aussi s’attendre à se dérider un peu.

Les billets pour assister à Créature sont en vente sur le site de l'artiste  (Nouvelle fenêtre) .