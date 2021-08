Les agriculteurs au Nouveau-Brunswick manquent de mains pour la récolte

Ça va quand même pas si mal. Les récoltes sont belles , lance d’emblée Christian Michaud, copropriétaire de la Ferme Michaud, à Bouctouche, et vice-président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.

Les saisons ne sont jamais parfaites, mais les conditions météorologiques ont été favorables pour la Ferme Michaud cette année. Si les fruits et légumes poussent allègrement, les mains pour les récolter sont moins nombreuses.

Normalement, M. Michaud aurait besoin au minimum de six à huit travailleurs étrangers temporaires en plus des travailleurs saisonniers locaux. Or, il a seulement réussi à faire venir trois travailleurs du Mexique cette année.

Résultat : les pertes sont importantes puisqu’il n’arrive pas à tout récolter.

Ah oui! On en a perdu. Je ne veux même pas en parler , confie l’agriculteur au micro de La matinale d’Ici Acadie.

Notre équipe locale, je te garantis qu’elle s’arrache le cœur du corps cette année pour en venir à bout. Une citation de :Christian Michaud, copropriétaire de la Ferme Michaud

La faute, selon M. Michaud, revient en partie sur la pandémie et les nombreux programmes qui visent à indemniser les Canadiens qui subissent les contrecoups économiques de la COVID-19, et ce, même si le problème ne date pas d’hier.

C’est un problème qui est prépandémie, assurément, mais ces deux dernières années, ç’a été encore pire avec un gouvernement qui paie les gens à rester chez eux , dit-il.

Le fermier montre aussi du doigt le gouvernement provincial qui a rendu plus difficile le recrutement des travailleurs étrangers en raison des restrictions imposées en temps de pandémie. Ces restrictions coûtent cher aux agriculteurs et elles ont d’ailleurs été vivement critiquées en mars.

Contrairement à l’Île-du-Prince-Édouard et à la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick n’a pas mis en place de programme pour aider les fermiers en matière de main-d’oeuvre.

Le gouvernement provincial n'écoute pas les agriculteurs. Je vais dire ça dans une phrase. Ils ne nous écoutent juste pas , lance M. Michaud.

L’achat local est cependant encouragé par le gouvernement provincial au Nouveau-Brunswick par des campagnes sur le web, mais ces campagnes ne peuvent porter des fruits s’il manque de travailleurs pour les récoltes, selon l’Alliance agricole.

Ça, c’est un peu mettre le chariot en avant du cheval. Aussi longtemps que le problème de main-d’oeuvre ne sera pas résolu, le reste tombe sur le bord parce que les plus beaux programmes au monde ne donnent rien si on a pas de monde pour mettre dedans , affirme Christian Michaud.

L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick dit maintenant vouloir avoir une conversation avec le gouvernement de Blaine Higgs.

D'après les information de l'émission La matinale, d'ICI Acadie