1163 nouveaux cas de COVID-19 en trois jours au Québec

Québec recense 1163 nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi, dont 409 survenus au cours des dernières 24 heures. Le bilan fait état aussi d'un seul décès et de deux nouvelles hospitalisations.

Cette nouvelle augmentation des cas de COVID-19 porte à 381 996 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Bien qu’un décès se soit ajouté au bilan des pertes de vie dues à la maladie depuis vendredi, le bilan total demeure le même à 11 242 en raison du retrait d’un décès non attribuable à la COVID-19, précise Québec.

Les hospitalisations demeurent relativement stables au Québec en dépit de la progression du virus. Depuis vendredi dernier, le nombre de patients hospitalisés en raison de la maladie a augmenté de deux, pour atteindre 82 au total, rapporte la santé publique québécoise.

De ce nombre, 27 sont traités aux soins intensifs. Une donnée demeurée stable depuis trois jours.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 14 634 prélèvements ont été effectués le 14 août.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Vaccination

Plus de 36 570 doses de plus ont été administrées aux Québécois, soit 35 987 injectées ces dernières 24 heures en plus de 583 doses supplémentaires administrées avant le 15 août.

En tenant compte des données du week-end, le total des doses administrées au Québec depuis vendredi est de 146 213.

La santé publique a aussi ajouté au bilan 52 208 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 11 865 650 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Selon les estimations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), plus de 74,5 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 au Québec, alors que 64,4 % sont considérés comme adéquatement vaccinés.

En ce qui a trait au groupe des 18 à 29 ans qui se font prier pour recevoir leurs vaccins, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, était heureux d'annoncer ce matin sur Twitter qu'il ne reste que 8841 rendez-vous à prendre dans cette catégorie d'âge pour atteindre un minimum 75 % de premières doses administrées.

Les éclosions

Selon les données de la santé publique, on compte 2562 cas actifs de COVID-19 et 118 éclosions actives dans la province.

La région actuellement la plus active en termes de contagion au Québec demeure Laval, avec un taux de cas actifs de 98,1 cas par tranche de 100 000 habitants.

Montréal vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 49,6, suivi de Lanaudière avec 40 cas pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 34.