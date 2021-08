Séisme en Haïti : « les hôpitaux sont complètement débordés »

Le puissant séisme de magnitude 7,2 survenu samedi dans le sud-ouest d’Haïti a fait jusqu’ici 1297 morts et plus de 5700 blessés. Les dommages sont nombreux, en particulier dans le sud-ouest du pays. Sur place, les ONG tentent d’organiser l’aide humanitaire, notamment Médecins du monde Canada, confrontée à des défis logistiques énormes.

Alors que les secours s’affairent toujours à chercher des survivants sous les décombres, les organisations humanitaires doivent répondre à des besoins immédiats.

Au micro de Tout un matin, Nicolas Demers-Labrousse, coordonnateur général de Médecins du monde Canada, a expliqué que les hôpitaux de la région de Nippes, dans le sud-ouest de l’île où se trouve l’épicentre du séisme, sont complètement débordés .

Il manque de tout, de personnel, de matériels médicaux et aussi de besoins nutritionnels, cela complique beaucoup les choses , a-t-il indiqué.

Une population traumatisée

Le coordonnateur, originaire de Sherbrooke et installé à Port-au-Prince depuis plusieurs années, raconte que le séisme survenu samedi a causé une véritable onde de choc auprès de la population déjà traumatisée par le violent tremblement de terre de 2010.

Rappelons que 200 000 personnes avaient été tuées et plus de 300 000 autres blessées lors de la catastrophe, tandis que plus d'un million et demi d'Haïtiens s'étaient retrouvés sans logis.

À Haïti, quand on parle de tremblement de terre, on parle de psychose , a expliqué le coordonnateur. Revivre de tels événements fait que les gens se retrouvent en grande détresse psychologique.

Pour l’ONG, la santé mentale est aussi importante que la santé physique, a précisé M. Demers-Labrousse. À ce titre, l’organisme compte dans ses rangs des psychologues dont le rôle est d’accompagner les survivants. Mais aller à la rencontre des populations sinistrées demeure un défi au quotidien , a-t-il admis.

On a des contacts avec des partenaires sur le terrain, mais on est dans une situation sociopolitique compliquée. Et après l’assassinat du président Jovenel Moïse [abattu chez lui le 7 juillet dernier par un commando armé], la situation ne s’est pas calmée. Une citation de :Nicolas Demers-Labrousse, coordonnateur général de Médecins du monde Canada

L’insécurité qui gangrène plusieurs zones urbaines du pays peut également devenir un problème pour acheminer l’aide aux sinistrés, a ajouté le coordonnateur. Les secours s’organisent difficilement et des négociations doivent alors être menées pour pouvoir mettre en place des couloirs humanitaires.

On doit parfois traverser des quartiers gérés par les gangs locaux, par exemple avec le territoire de Martissant qui est à la sortie sud de Port-au-Prince , a-t-il précisé.

Catastrophes naturelles, système de santé déficient, pauvreté sévère, populations marginalisées, l’île caribéenne est confrontée à des obstacles récurrents. Beaucoup de personnes ici n’ont même pas assez d’argent pour payer le moto-taxi et aller à l’hôpital. Notre rôle, c’est également d’aller vers les communautés isolées.

Dans les montagnes, il y a des femmes qui doivent faire trois heures de marche pour aller accoucher. Une citation de :Nicolas Demers-Labrousse, coordonnateur général de Médecins du monde Canada

Alors qu’Haïti n’a pas encore pansé ses plaies, la dépression tropicale baptisée Grace se dirige tout droit vers l’île. Le séisme a mis à la rue de nombreuses personnes mettant l’ONG sur un pied d’alerte.