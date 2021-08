L'intégration des nouveaux arrivants francophones à Timmins sous les projecteurs

Le Centre culturel La Ronde de Timmins, le Collège Boréal et le Réseau du Nord présentent un événement communautaire qui comprendra 14 kiosques d'information et des collations.

On a invité les commissariats aux services en français pour faire des kiosques d’information. Le personnel des agences y sera pour répondre aux questions , explique Michelle Boileau, gestionnaire des services d'emploi et d’immigration au Collège Boréal à Timmins.

En ce moment, on fait une série de barbecues de reconnaissance pour remercier les partenaires, les nouveaux arrivants, les étudiants internationaux et les employeurs. C’est aussi une occasion que tout le monde se rencontre après un an de pandémie.

Une citation de :Thomas Mercier, coordonnateur du projet au Réseau de soutien à l'immigration francophone du nord de l'Ontario