Les premiers gagnants manitobains de la loterie de vaccination dévoilés mardi

C’est ce qu’a confirmé un porte-parole de la Société des alcools et des loteries du Manitoba par courriel.

Un porte-parole provincial a indiqué qu’un avis au média allait être publié lundi afin de donner plus d’informations concernant le processus de dévoilement.

En juin, la province annonçait la mise sur pied d’une loterie de 2 millions de dollars distribués lors de deux tirages. Le premier s’adresse à ceux qui ont reçu leur première dose de vaccin avant le 2 août.

Un total de 7 adultes manitobains remportent jusqu’à 100 000 $. Trois vainqueurs seront de la région sanitaire de Winnipeg et il y aura un gagnant dans les quatre autres régions sanitaires de la province.

Quant aux moins de 18 ans, ils pourront gagner l’une des 10 bourses d’études d’une valeur de 25 000 $.

Les gagnants déjà contactés

Les noms des gagnants ont été tirés lundi dernier dans les bureaux de la Société des alcools et des loteries du Manitoba par la compagnie de loterie Funding Change, a fait savoir le porte-parole de la Société. Le processus du tirage a été audité par KPMG.

Les gagnants ont déjà été contactés. Le directeur général de Funding Change, Nicholas Tenszen, indique ne pas avoir vu d’informations confidentielles concernant les personnes vaccinées. Santé Manitoba a utilisé les résultats du tirage pour trouver le nom des gagnants.

Pour nous, ce n’était qu’une série arbitraire de numéros et de lettres , explique M. Tenszen.

Selon les règles de la loterie, les gagnants doivent consentir à ce que leur nom et leur région sanitaire soient publiés afin de pouvoir réclamer leur prix.

Les personnes impliquées avec la loterie et leur famille immédiate ne peuvent pas gagner. Les membres de l’Assemblée législative non plus.

Un deuxième tirage est également prévu pour les personnes qui auront reçu leur deuxième dose de vaccin avant le 6 septembre. La date de ce tirage n’a pas encore été annoncée.