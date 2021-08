La coupe Stanley effectue un arrêt à Trois-Rivières

Le Trifluvien est responsable de dénicher des talents québécois pour l’équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a remporté les séries éliminatoires, le Lightning de Tampa Bay. C’est à ce titre qu’il a obtenu l'autorisation d'accueillir la coupe Stanley chez lui. Il estime qu’une centaine de personnes pourront la voir.

C'est le genre de choses que, ti-gars, surtout au Québec, on a tous rêvé de gagner une coupe Stanley et quand tu l'as, tu voudrais faire vivre cela à un maximum de jeunes hommes et de jeunes filles qui pratiquent le sport. [...] On a tenté de faire un événement public, mais avec les règles de la COVID-19 et celles de la Ligue nationale de hockey, ça a été excessivement difficile et même, dans notre cas, impossible de le faire.

Une citation de :Michel Boucher, responsable du recrutement au Québec pour le Lightning de Tampa Bay