L’autocar Vacc-I-Express entreprend une tournée des cégeps du Bas-Saint-Laurent

Les étudiants et le personnel de ces institutions pourront y recevoir, sans rendez-vous, une première ou une deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Le Vacc-I-Express amorce sa tournée lundi au Cégep de Rimouski, où il sera jusqu’à 15 h.

Tournée du Vacc-I-Express 16 août : Cégep de Rimouski

19 août : Cégep de Rivière-du-Loup

23 août : Cégep de Matane

24 août : Centre matapédien d'études collégiales

25 août : Cégep de La Pocatière

26 août : Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière

Selon le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, près de 86 % des étudiants des cégeps du Bas-Saint-Laurent ont reçu jusqu’à maintenant une première dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 67,7 % ont reçu une deuxième dose.

L'autocar se rendra dans tous les cégeps de la région. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Depuis le début juillet, le Vacc-I-Express a permis à 1757 personnes d’être vaccinées contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, avec 414 premières doses et 1343 deuxièmes doses administrées.

Le vaccin Moderna y est disponible pour les personnes de 18 ans et plus et celui de Pfizer-BioNTech est accessible aux personnes de 12 ans et plus.