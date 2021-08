Les talibans s'invitent dans la campagne électorale fédérale

On est tous très touchés par les images de désespoir qu’on a vues depuis hier , a affirmé Justin Trudeau d'entrée de jeu lors de son point de presse.

Le chef libéral se trouvait dans une entreprise de la Rive-Sud avec Sherry Romanado, candidate libérale dans Longueuil-Charles-LeMoyne, et Pascale St-Onge, candidate dans Brome-Missisquoi, afin d'annoncer le prolongement de mesures d'aide financière pour les secteurs du tourisme et de la culture, qui ont grandement souffert de la pandémie.

Les questions de politique étrangère sont rarement au centre des débats lors d'une campagne électorale. Mais lundi, c'est la situation en Afghanistan, tombé aux mains des talibans dans le cadre d'une avancée éclair d'environ 10 jours alors que le retrait des troupes américaines n'est même pas encore achevé, qui a retenu l'attention.

Comme tous les Canadiens, j'ai été horrifié par ces scènes qu'on a vues à l'aéroport à Kaboul, de ce désespoir qu'on est en train de voir parmi des gens qui, pour plusieurs, ont été là pour aider les Canadiens. [...] C'est à briser le coeur. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada et premier ministre sortant

M. Trudeau a rappelé que le Canada s'était engagé à accueillir 20 000 réfugiés afghans et leur famille. Jusqu’à maintenant, on a évacué au moins 807 Afghans, a-t-il indiqué, en plus de 34 diplomates canadiens et membres du personnel des Forces armées canadiennes, 2 diplomates internationaux et 5 membres du personnel de l'OTAN.

On continue de travailler avec nos partenaires, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres, pour évacuer le plus de gens possible, le plus rapidement, a fait savoir le premier ministre sortant. Évidemment, la situation est extrêmement difficile actuellement alors on est en train de coordonner de façon constante avec nos alliés pour voir comment on va pouvoir aider d'autres personnes à sortir.

Des membres d'unités spéciales des Forces armées canadiennes sont toujours sur le terrain pour aider les soldats américains à sécuriser la zone où se trouve l'aéroport de Kaboul, afin que les évacuations puissent reprendre. Des citoyens canadiens se trouvent encore en Afghanistan, a aussi précisé Justin Trudeau.

On prend la situation très au sérieux , a-t-il ajouté, sans préciser si le Canada allait reconnaître le gouvernement des talibans.

Des Afghans grimpent sur le toit d'un avion à l'aéroport de Kaboul, le 16 août 2021. Photo : Getty Images / WAKIL KOHSAR

Une crise prévisible?

Le chef du Parti conservateur s'est montré peu impressionné par la gestion de crise du gouvernement libéral. La situation sur le terrain est à briser le cœur, de voir des gens courir sur le tarmac et s’accrocher aux avions, cela témoigne de la crise qui est en train de se dérouler , a réagi Erin O'Toole, tandis qu'il présentait la plateforme électorale de son parti lundi.

Monsieur Trudeau savait depuis six mois que les Américains allaient se retirer et a laissé derrière des interprètes et des fournisseurs, c’est inacceptable , a-t-il ajouté.

Le gouvernement Trudeau n’a rien fait, même pour sécuriser le personnel de sa propre ambassade. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur

Le retrait des forces américaines d'Afghanistan, qui doit être complété le 31 août, a été annoncé en avril dernier par la Maison-Blanche. Justin Trudeau se défend toutefois d'avoir traîné dans ce dossier. Nous n'avons pas attendu, nous travaillons depuis ce printemps sur les rapatriements et les évacuations , a-t-il assuré.

Je pense que les gens en Afghanistan, comme partout dans le monde, ont été stupéfaits par la rapidité avec laquelle les choses se sont déroulées sur le terrain. J'en suis très franchement moi-même surpris.

Plusieurs de nos partenaires sont eux aussi en train de tenter d'évacuer leurs diplomates et leurs citoyens, ce qui montre à quel point la situation s'est envenimée rapidement sur le terrain , a souligné M. Trudeau.