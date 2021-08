Une rentrée la plus normale possible pour les élèves de l'Est-du-Québec

À deux semaines du retour en classe, les directions des Centres de services scolaires de l’Est-du-Québec se préparent à une rentrée la plus normale possible, grâce à l’effort de vaccination et à l’expérience acquise l’année dernière.

La vigilance demeure toutefois en raison de la présence du variant Delta dont le comportement est imprévisible.

Le maintien de la plupart des mesures sanitaires a été annoncé par le ministre de l’Éducation, François Roberge. Par exemple, le masque devra être porté dans les aires communes et les autobus, mais pourra être retiré en classe.

À la rentrée scolaire, les élèves devront continuer à porter un masque dans les aires communes à l'école, mais pas dans leur classe. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

La mise en place de classes-bulles ne sera plus exigée. Les activités parascolaires seront permises au secondaire, mais la preuve vaccinale sera demandée pour celles jugées à haut risque de transmission.

Le directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup, Antoine Déry, croit que les mesures seront bien acceptées et faciles à appliquer.

On se prépare au pire, mais on espère le mieux. Une citation de :Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup

Les mesures sont entrées dans les habitudes des jeunes , ajoute-t-il. Comme la pandémie de COVID-19 a frappé fort dans la région de l’ouest du Bas-Saint-Laurent, on a eu une année difficile, mais on a surmonté plusieurs défis. On a beaucoup travaillé sur la flexibilité et l’adaptabilité.

La Côte-Nord a été relativement épargnée, mais la directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, n'entend pas baisser la garde pour autant. On va demeurer disciplinés pour éviter que le virus prenne de l’ampleur , promet-elle.

Bientôt 95 % des élèves vaccinés?

Par ailleurs, M. Déry se dit satisfait du taux de vaccination chez les jeunes. On a eu une très bonne réponse pour la première dose chez les adultes, avec tout près de 80 %, et 86 % chez les jeunes. On a bon espoir d’atteindre les seuils sécuritaires de 95 % , précise-t-il.

Du côté du personnel, les taux de vaccination ne sont pas connus, mais les directions des CSScentre de services scolaire comptent sur leur bonne volonté et sur leur discipline pour l'application des mesures sanitaires.

De plus, les deux directeurs se disent prêts à faire face à une éventuelle contamination et s’engagent tous les deux à soutenir le mieux possible les élèves afin de rassurer les parents.

On est capables d’organiser rapidement un retour à l’enseignement à distance , assure Mme Desrosiers.

On a beaucoup investi dans l'achat d'ordinateurs portables pour nos élèves du secondaire , rappelle pour sa part M. Déry.