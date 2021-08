Les agents du programme de soutien communautaire de Saskatoon surmenés

Les employés du programme de soutien communautaire de la Ville de Saskatoon dénombrent de plus en plus de cas problématiques au cours des derniers mois, peut-on lire dans un rapport de l’organisme.

C'est frustrant pour mon personnel, c'est sûr , a déclaré le superviseur du programme de soutien communautaire et l'auteur du rapport, Rob Garrison. Nous devons être réactifs parce que nous nous retrouvons à aller d'un appel à l'autre et nous n'avons que six agents , a-t-il ajouté.

Selon le rapport, en mars 2021, il y a eu 249 appels d’aide. C'est 40 de plus qu'en mars 2019 et près de 70 de plus qu'en mars 2020.

Entre le mois de mars et le mois de mai, les agents du programme de sensibilisation de la patrouille à pied disent avoir trouvé plus de preuves de consommation de drogues que d'habitude.

Ils peinent à trouver des logements d'urgence pour les personnes après les heures de travail, selon le rapport, qui doit être présenté à un comité permanent de la Ville de Saskatoon lundi.

D’ailleurs, les agents constatent une hausse de personnes en situation de vulnérabilité qui dorment à l'extérieur, au centre-ville.

Notre principale préoccupation, puisque nous sommes une équipe de sensibilisation, est la vulnérabilité réelle des personnes que nous voyons , a-t-il ajouté.

Une autre réalité des agents du programme de soutien communautaire est la négociation entre ceux qui ont besoin d’aide, d'une part, et les propriétaires de résidences, qui deviennent frustrés par les ordures et les personnes qui dorment sur leurs propriétés, de l'autre.

M. Garrison aimerait que ses agents puissent avoir plus de pouvoirs afin d’aider les demandeurs à obtenir un logement.

C'est un gros problème

Le président du conseil d'administration du Saskatoon Housing Initiatives Partnership n'a pas du tout été surpris par le rapport.

Les organisations qui travaillent dans la communauté, de la base jusqu'aux trois niveaux de gouvernement, doivent respirer un peu, se recentrer et travailler encore plus fort , a affirmé Toby Esterby, tout en ajoutant que les problèmes d’itinérance sont en hausse.

La pandémie de COVID-19 a été particulièrement difficile pour les sans-abri, qui passent d’un refuge à l’autre ou d’une maison à une autre. Moins de personnes sont prêtes à les accueillir.

M. Esterby précise que la fermeture récente du City Centre Inn and Suites et de la tour à condos Prairie Heights a entraîné une augmentation du nombre de personnes à la rue.

Mais cela ne change rien au fait qu'ils hébergeaient des personnes qui avaient au moins un toit sur la tête , rappelle-t-il.

Selon Toby Esterby, les enjeux liés à l’itinérance sont très complexes, et l'argent seul ne suffit pas.

Si nous construisons un abri géant, ce n'est pas la bonne réponse. Cela changerait la visibilité du problème , a-t-il mentionné.

Selon le président du conseil d'administration du Saskatoon Housing Initiatives Partnership, la meilleure réponse à long terme est un logement de transition bien soutenu pour les personnes qui connaissent des défis complexes liés aux traumatismes et aux multiples dépendances.

M. Esterby se soucie déjà de problèmes d’itinérance à venir cet hiver.

Avec les informations de David Shield