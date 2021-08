Le premier équipement de protection individuel 100 % compostable créé à Calgary

L'entreprise Roswell Downhole Technologies a fusionné avec Precision ADM, un fabricant de dispositifs médicaux et fournisseur mondial de solutions d'ingénierie et de fabrication de Winnipeg.

La nouvelle opération permettra de créer 350 emplois dans les deux villes des Prairies.

La spécialité de Roswell Downhole Technologies, avant le partenariat, était la fabrication de câbles de fond de puits pour la surveillance des puits de pétrole et de gaz.

L'entreprise de Calgary est spécialisée dans l'innovation et la création de nouveaux processus, explique Kyle Fiolka, le président de Roswell. Elle s’est tournée vers les EPI lorsque la COVID-19 a touché son secteur.

En sept jours seulement, les deux entreprises se sont lancées dans la fabrication de médias filtrants soufflés à l'état fondu, le tissu nécessaire à la fabrication des masques de protection.

Nous sommes très vite devenus un leader dans ce domaine parce que, franchement, le Canada n'avait pas beaucoup capacité en la matière avant COVID , exprime M. Fiolka.

À mesure que l'entreprise grandissait, le nombre d'idées augmentait.

Les équipements sont fabriqués à partir de biopolymères issus de cultures pour fabriquer un tissu entièrement compostable et certifié pour usage médical.

Selon Martin Petrak, le président-directeur général de Precision ADM, la production à partir de matériaux durables permet de réduire l'empreinte carbone tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie des produits.

D'après M. Fiolka, l'entreprise peut fabriquer suffisamment de matériaux obtenus par fusion-soufflage pour produire jusqu'à 50 millions de masques ou autres EPI compostables.

Selon le communiqué, cela inclurait une gamme complète de masques chirurgicaux compostables, de blouses et autres EPI médicaux nécessaires, de produits de filtration de l'air et de l'eau et de produits d'hygiène personnelle.

Notre objectif est de combler toutes les lacunes que nous avons constatées pendant la pandémie en matière de chaîne d'approvisionnement, d'achats à l'étranger et de qualité , affirme-t-il.

Les deux entreprises s'attendent à ce que le produit soit exporté à la fois localement et mondialement, représentant un nouvel impact économique net d'environ 2 milliards de dollars américains au cours des dix prochaines années, selon le communiqué de presse.

Les activités devraient commencer leurs activités en octobre.

D'après les informations de Rick Donkers