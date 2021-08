Deux festivals inquiètent des résidents de Kazabazua

J’ai entendu de la musique, les deux dernières nuits et je n’ai presque pas dormi , a dit en entrevue Gabriel Guertin, qui habite à environ un kilomètre de distance du site de l’un des deux événements.

Selon ses dires, environ 1000 personnes auraient pris part à ce festival de musique électronique qui avait lieu sur un terrain agricole privé loué pour l’occasion. M. Guertin a soutenu avoir obtenu cette information d’un membre de la famille du propriétaire du terrain.

On est à peu près 800 résidents ici donc on parle, pour un événement, de plus de personnes que notre population générale , a-t-il ajouté.

Le maire de la municipalité, Robert Bergeron, a indiqué qu’il était au courant que les deux festivals, Omnia et Origin, allaient avoir lieu. Il a fait savoir en entrevue que la Ville avait refusé un permis aux organisateurs, mais que celle-ci ne pouvait en empêcher la tenue étant donné que les organisateurs élisaient domicile sur des terrains privés.

Toute personne, si elle veut tenir une fête sur son terrain privé, a le droit, mais avec certaines directives du ministère de la Santé quant à la COVID-19, qui nous autorise une certaine quantité de personnes , a-t-il expliqué en entrevue.

Des citoyens rencontrés dimanche par ICI Ottawa-Gatineau craignaient que les règles sanitaires ne soient pas respectées sur les sites de ces événements.

Les gens ont fait des sacrifices énormes. On a des commerces qui ont complètement fermé, dont un commerce qui avait 140 ans [...] et on laisse des festivals comme ça avec un nombre infini de personnes qui prennent de la drogue , a soutenu Louise Schnubb.

C’est complètement fou d’avoir laissé un festival semblable avoir lieu dans la réalité dans laquelle on vit avec la pandémie. Une citation de :Louise Schnubb, résidente de Kazabazua

M. Guertin partage ces craintes et redoute que les événements n’aient pas eu les autorisations nécessaires pour aller de l’avant, même sur des terrains privés.

J’ai demandé à ce qu’il y ait des constats d’infraction puisqu’il sont 1000 personnes et il semble que ce qui est permis est 50 personnes , a-t-il dit.

De son côté, la Sûreté du Québec a affirmé qu’elle n’avait constaté aucun débordement en marge de ces festivals.

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, s’est aussi montrée inquiète de la situation, dans le contexte d’une quatrième vague de la pandémie de COVID-19.

Dans nos hôpitaux, on manque de main-d'œuvre, donc c’est inquiétant , a-t-elle dit, relevant que les festivaliers venaient de l’extérieur de la région.

À l’hôpital de Maniwaki, on serait vraiment dans le pétrin s’il y avait un décès ou des blessés , a-t-elle dit.

Elle a rappelé qu’un jeune homme est mort des suites d’une surdose, en 2019, dans un événement du même genre. Le bureau du coroner a enquêté sur les événements et a conclu que la présence d’une ambulance devait être assurée.

À ce sujet, le maire de Kazabazua s’est dit soulagé d’avoir constaté, en se rendant sur place, durant la fin de semaine, que des ambulances étaient déployées en cas de besoin. Il estime aussi que les règles sanitaires étaient respectées.

Avec les informations de Nafi Alibert