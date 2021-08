L’écologie au cœur des préoccupations des électeurs de la région

Quelles sont les attentes des électeurs de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches pour cette campagne électorale qui commence? Quels enjeux doivent être, selon eux, au centre des débats? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre de citoyens à Québec et à Lévis.

Premier constat, l’environnement est le thème sur lequel les personnes croisées veulent entendre les candidats s’exprimer.

J’m’attends à ce qu’on parle des changements climatiques , déclare Francis Rousseau, de Limoilou. Mais pas question de se contenter de belles paroles. Il faut qu’il y ait des prises de position fermes du gouvernement , réclame André Dumas, de Lévis.

Selon André Dumas, l'environnement n'est pas seulement l'enjeu principal de cette campagne électorale. C'est aussi la préoccupation cruciale des prochaines décennies. Photo : Radio-Canada

Nathalie Roy, de Québec, souhaite voir le prochain gouvernement canadien mettre au point un projet qui nous amènerait à modérer la croissance économique pour protéger l’environnement .

Ce serait intéressant d’entendre ça dans les discours des politiciens , dit-elle, mais sans faire preuve de grand optimisme. Je n’ai pas grand espoir que ça surgisse dans cette campagne.

Françoise Bellemare, qui vit dans le Vieux-Lévis, est curieuse de savoir ce que les chefs des partis vont proposer pour les conditions de vie des femmes. Ce qui comprend, précise-t-elle, la lutte contre la pauvreté - Les femmes sont souvent plus touchées - et contre les violences conjugales.

Laurent Brochu annonce déjà qu'il votera pour le parti qui se prononcera en faveur du 3e lien. Photo : Radio-Canada

Frédéric Côté, son compagnon, rêve d’un gouvernement qui instaurerait une politique solidaire. La redistribution pour que tout le monde puisse couvrir ses besoins de base, appelle-t-il. Les inégalités sociales se creusent et on n’en parle plus.

Qu’ils soient pour ou contre le tunnel entre les deux rives, les électeurs qui nous ont répondu sont quasiment persuadés que le 3e lien s’invitera dans le débat public, dès lors que le gouvernement Legault a demandé à Ottawa d’en financer 40 %. Laurent Brochu, de Lévis, avoue que c’est ce qui influencera son vote.

Je voudrais que le premier ministre, peu importe le parti qui va être au pouvoir, s’occupe de nous autres à Québec pour avoir le 3e lien. Ce serait très important, tant pour les gens de la Rive-Sud que ceux de la Rive-Nord.

Robert Turgeon attend des candidats qu'ils parlent d'économie et de fiscalité. Photo : Radio-Canada

Pourquoi ce nouvel axe lui apparaît-il aussi important? Ce serait plus facile de traverser les deux rives. Avec le pont Laporte, ça fait pitié. Et ce sera pas mieux dans quelques années.

Robert Turgeon, lui, a les yeux rivés vers l’avenir, comprenez l’après-pandémie. Ce qui l’intéresse avant tout, ce sont les questions économiques et financières.

Qu’est-ce qui va arriver avec nos dépenses, nos programmes? Comment on va rembourser tout ce fardeau fiscal qui nous attend? Parce que là, on va avoir une note à payer.

L’homme de Québec est remonté et redoute des lendemains qui déchantent.

Le seul revenu que le gouvernement a, c’est nous imposer, nous taxer. Y en a pas d’autres. Alors quand Ottawa nous dit qu’il ne va pas y en avoir de problème… Non, non, va y en avoir un problème.

Françoise Bellemare aimerait que les femmes soient plus nombreuses en politique. Photo : Radio-Canada

Quant à savoir si Justin Trudeau fait bien de plonger le pays en campagne électorale maintenant, nos interlocuteurs n’ont pas d’avis tranché.

Ça fait longtemps qu’on en entendait parler. [Les libéraux] voulaient y aller. Si on avait eu un gouvernement conservateur, est-ce que ça aurait été différent? , s’interroge André Dumas.

C’est l’occasion de débattre, c’est donc une bonne occasion , considère Françoise Bellemare.

Et le débat durera cinq semaines. L’issue de cette campagne électorale se déroulera le lundi 20 septembre, jour du scrutin.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette