Analyse | La Nouvelle-Écosse pourrait-elle marquer la fin d'une tendance?

Il y a la campagne électorale qu'Iain Rankin aurait voulu mener. Et la campagne que ses adversaires l'ont forcé à mener. Le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse croyait pouvoir surfer sur des sondages favorables et mener son équipe vers une victoire sans grande opposition. Il s'est plutôt retrouvé à jouer un match défensif dont le résultat demeure incertain à la veille du scrutin.

En déclenchant des élections en plein été, et toujours en pleine pandémie de COVID-19, le premier ministre sortant a demandé aux Néo-Écossais de reconduire son gouvernement pour un troisième mandat. Sa promesse aux électeurs : sortir la province de la crise sanitaire et la mener vers une reprise économique rapide et plus verte.

Mais la campagne électorale qui prend fin mardi aura permis aux chefs du Parti progressiste-conservateur et du Nouveau Parti démocratique (NPD) de sortir de l'ombre dans laquelle la COVID-19 les avait plongés.

Et ils ont trouvé des failles dans le bilan libéral qu'ils ont pu exploiter pendant les 30 derniers jours.

Pour le chef progressiste-conservateur Tim Houston, c'est la santé. Cet enjeu résonne en particulier chez les électeurs en milieu rural qui se butent régulièrement à des portes fermées aux urgences de leurs hôpitaux et qui doivent parfois attendre plusieurs heures pour une ambulance.

Tim Houston, chef du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, le 22 juillet 2021. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Pour le chef néo-démocrate Gary Burrill, c'est le contrôle de la hausse vertigineuse des loyers. C'est une préoccupation pour de nombreux locataires en milieu urbain qui se retrouvent à court de solutions lorsque leur propriétaire invoque la crise du logement pour augmenter le loyer.

Les adversaires d'Iain Rankin ont donc réussi à le forcer à parler d'enjeux dont il n'avait pas vraiment envie de parler. Ils ont ainsi été en mesure de marquer des points, selon le politologue Yvon Grenier, de l'Université Saint-François-Xavier, à Antigonish.

D'une certaine façon, c'est normal [que l'écart] se resserre , affirme Yvon Grenier. Pendant un peu plus d'un an, on n'a pas entendu l'opposition [à cause de la pandémie]. Maintenant, la campagne a eu lieu. C'est normal qu'il y ait un réajustement.

Ce que l'on voit dans les sondages en ce moment, c'est plus normal que ce que l'on voyait il y a un mois. Une citation de :Yvon Grenier, professeur de science politique à l'Université Saint-François-Xavier

Toutefois, ce ne sont pas les coups portés par ses adversaires qui ont fait le plus mal à Iain Rankin.

Le chef libéral a passé le premier tiers de la campagne à essayer de mettre derrière lui la controverse entourant une ancienne candidate, Robyn Ingraham, qui allègue que la direction du parti l'a écartée de la course en raison de photos de boudoir qu'elle avait publiées sur Internet, et l'a ensuite forcée à mentir sur son état de santé mentale pour maquiller l'affaire.

Lors du débat des chefs, Iain Rankin a eu peine à répondre lorsque Tim Houston lui a demandé d'expliquer pourquoi son parti avait rejeté une candidate qui n'avait rien fait d'illégal, alors que le chef libéral a lui-même pu devenir candidat en 2013 après deux accusations de conduite avec facultés affaiblies.

Les chefs des partis libéral, néo-démocrate et progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse se sont affrontés lors d'un débat électoral, mercredi soir. Photo : Radio-Canada

Plus tard dans la campagne, le premier ministre sortant s'est aussi fait rattraper par la vente possible des terres publiques de Owl's Head, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse.

Les opposants au projet reprochent à Iain Rankin, alors ministre des Terres et des Forêts, d'avoir autorisé secrètement en 2019 le retrait du site de la liste des terres à protéger dans le but d'en négocier la vente à un promoteur privé qui projette d'y aménager un terrain de golf.

Cette fois, c'est Gary Burrill qui a repris la balle au bond. Le chef néo-démocrate a promis de tout faire pour bloquer la vente de Owl's Head.

Le passeport vaccinal à la rescousse des libéraux

Après trois semaines de campagne, les libéraux avaient présenté l'essentiel de leur programme électoral : garderies abordables, construction d'hôpitaux et de logements abordables, investissements dans les collèges communautaires, élargissement d'autoroutes, abolition des péages routiers et atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Mais il manquait toujours aux troupes d'Iain Rankin un engagement clé qui leur permette de se distinguer pleinement des leurs adversaires. Dans leur camp respectif, Tim Houston et Gary Burrill galvanisaient leurs appuis depuis déjà une vingtaine de jours autour des enjeux de la santé et du logement.

Le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse Robert Strang et le premier ministre Iain Rankin lors d'une conférence de presse le 9 mars 2021. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Puis, à une semaine du scrutin, et après la parution d'un sondage de la firme Narrative Research indiquant un changement dans la dynamique et les intentions de vote , le ton de la campagne libérale a changé.

Dans un dernier coup d'éclat, Iain Rankin a indiqué qu'il pourrait obliger les Néo-Écossais à présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour manger au restaurant, assister à des spectacles ou s'entraîner dans un gym. Cette mesure serait nécessaire, selon lui, pour prévenir une quatrième vague de la maladie.

Pour le politologue Tom Urbaniak, de l'Université du Cap-Breton, c'est un signe que les choses vont un peu moins bien pour le gouvernement sortant.

L'équipe libérale a tenté de changer son message durant la dernière semaine de campagne. Pendant les premières semaines, c'était l'optimisme. Mais cette semaine, c'est la peur. Une citation de :Tom Urbaniak, professeur de science politique à l'Université du Cap-Breton

En faisait du passeport vaccinal un enjeu électoral, Iain Rankin tente de se rappeler au bon souvenir des Néo-Écossais comme un politicien qui a géré de manière prudente la troisième vague de la pandémie aux côtés du Dr Robert Strang, le très populaire médecin hygiéniste en chef de la province. Il espère ainsi récupérer les appuis qu'il a vu s'étioler depuis le début de la campagne et qui sont indispensables à la formation d'un gouvernement majoritaire.

La stratégie des libéraux était d'espérer qu'une majorité d'électeurs se rendent aux urnes en estimant qu'ils sont d'assez bons gestionnaires de la province , analyse Tom Urbaniak. Jusqu'à un certain point, les chefs progressiste-conservateur et néo-démocrate ont réussi à capter l'attention. Mais ont-ils eu assez de temps pour atteindre le niveau d'appuis qu'avaient les libéraux au début de la campagne? Ça, c'est la grande gestion.

Course à obstacles pour l'opposition sortante

Et il n'y a pas que la courte durée de la campagne qui joue contre les partis d'opposition sortants.

Avec le déclenchement d'élections fédérales, dimanche, le Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse doit partager les projecteurs pendant les dernières heures de la campagne provinciale avec le Parti conservateur du Canada, une formation à laquelle il est naturellement associé, mais qui niche plus à droite sur l'échiquier politique et dont Tim Houston cherche même à prendre ses distances.

Ça pourrait nuire [au chef progressiste-conservateur] parce qu'il ne semble pas trop vouloir s'associer aux conservateurs fédéraux , note le politologue Yvon Grenier.

Le chef du Nouveau Parti démocratique de la Nouvelle-Écosse, Gary Burrill, a lancé sa campagne en présence d'un groupe de militants à Halifax, le samedi 17 juillet 2021. Photo : CBC / Michael Gorman

Par ailleurs, Tim Houston ne peut pas se vanter d'avoir fait un parcours sans faute. En début de campagne, il a dû dévier de son plan de match pour défendre une candidate dans la vallée d'Annapolis qui a proféré en 2018 des menaces contre des cyclistes.

Le principal obstacle du NPD, c'est que le parti n'est pas remis de sa cuisante défaite de 2013, lorsqu'il est passé de gouvernement majoritaire à deuxième parti d'opposition. Le chef Gary Burrill n'a pas chômé depuis le 17 juillet dernier. Mais faute de moyens, il a dû concentrer ses efforts sur les régions urbaines d'Halifax et du Cap-Breton où la formation a conservé l'essentiel de sa députation.

Majoritaire ou minoritaire?

Au moment de sa dissolution, l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse comptait 24 députés libéraux, 17 progressistes-conservateurs, 5 néo-démocrates et 3 indépendants. Il y avait deux sièges vacants.

La nouvelle carte électorale compte 55 circonscriptions, soit 4 de plus que la précédente. Il s'agit des circonscriptions acadiennes d'Argyle, de Clare et de Richmond, et de la circonscription afro-néo-écossaise de Preston, qui sont rétablies à la suite d'une longue bataille devant les tribunaux.

Pour former un gouvernement majoritaire, un parti doit donc faire élire 28 députés.

Iain Rankin a hérité de la faible majorité parlementaire de son prédécesseur, Stephen McNeil. Cependant, des démissions au sein de son caucus lui ont fait perdre cet avantage. L'objectif ultime du chef libéral est donc de reconduire ses troupes pour un troisième mandat majoritaire, ce que les électeurs néo-écossais n'ont accordé à aucun gouvernement depuis plus de 30 ans.

Pour gagner leur pari, les libéraux doivent conserver toutes les circonscriptions qu'ils détenaient avant le déclenchement des élections, et l'emporter dans au moins 4 autres circonscriptions. Le défi est de taille, car le quart des candidats de la formation sont de nouveaux venus qui n'ont pas forcément l'avantage du terrain qu'avaient leurs prédécesseurs.

S'il veut prendre les rênes d'un gouvernement majoritaire, Tim Houston doit quant à lui faire élire pas moins de 11 députés de plus que n'en comptait son caucus à la dissolution de l'Assemblée législative. Pour y arriver, les progressistes-conservateurs doivent faire des gains aux dépens des libéraux dans la municipalité régionale d'Halifax et dans la vallée d'Annapolis, notamment.

Les néo-démocrates pourraient obtenir la balance du pouvoir dans un gouvernement minoritaire. Pour que 2021 marque bel et bien la fin de leur traversée du désert, les troupes de Gary Burrill doivent faire bien des gains au-delà de leurs fiefs dans la région d'Halifax et au Cap-Breton.

Tous les gouvernements provinciaux au Canada qui ont convoqué des élections depuis le début de la pandémie de COVID-19 en sont ressortis plus forts. Ceux qui étaient minoritaires sont devenus majoritaires. La Nouvelle-Écosse suivra-t-elle dans le même sillage, ou sera-t-elle la première à inverser la tendance ?

La décision sera prise par les quelque 750 000 électeurs de la province qui seront appelés aux urnes mardi.