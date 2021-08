La sculpture Totem Trans Am est retirée du quartier False Creek

La sculpture Totem Trans Am formée de cinq voitures perchées sur le tronc d’un cèdre dans le quartier False Creek de Vancouver a été démantelée en partie à cause de trop nombreuses déjections d’oiseaux.

Ce secteur du quartier fait aussi l’objet d’un réaménagement dans les années à venir, selon Eric Fredericksen, responsable de l’art public de la Ville.

Depuis que l'oeuvre a été installée sur la rue Québec, de nombreux oiseaux se sont installés [dans les voitures] et ont souillé leurs intérieurs , précise-t-il.

La sculpture Totem Trans Am a été démantelée dimanche. Photo : Radio-Canada

La sculpture avait été créée par Marcus Bowcott et Helene Aspinall et exposée lors de la Biennale de Vancouver en 2014-2016. Le milliardaire et fondateur de Lululemon Athletica, Chip Wilson, a fait un chèque de 250 000 $ et ainsi permis à la Ville de Vancouver d'être propriétaire de l'oeuvre.

L'endroit où elle sera de nouveau exposée n'a pas encore été choisi.

D'après des informations d'Akshay Kulkarni et Nadia Jannif