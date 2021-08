Un policier tue un homme à Fergus

C'est ce que confirme l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario (UES) dans un communiqué publié dimanche en soirée.

Vers 11 h, le 15 août 2021, la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel pour troubles domestiques dans une résidence de l’avenue Belsyde Est. Des agents se sont rendus sur les lieux et ont négocié avec un homme. À 13 h 38, il y a eu une interaction entre les agents de la Police provinciale et l’homme. La Police provinciale a fait feu et l’homme est mort sur le coup. Un agent de la Police provinciale a été conduit à l’hôpital avec des blessures graves , peut-on lire dans le communiqué.

L' UESUnité des enquêtes spéciales a de plus confirmé qu'une enquête avait été ouverte.