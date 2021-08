Le Nunavut met fin aux consignes pour les bouteilles d'alcool

Les habitants du Nunavut n’ont plus à payer et ne sont plus remboursés pour les consignes sur leurs bouteilles d’alcool en verre ou en plastique, car le territoire n’a simplement pas d'usine pour les recycler.

C’est ce qu’a déclaré la Société des alcools et du cannabis du territoire (SACN) qui défend sa décision en soulignant que les bouteilles se retrouvent jetées dans les décharges publiques de toute façon.

Les consignes, qui étaient de 14 cents pour les bouteilles de bière et de cidre et de 29 cents pour les bouteilles de vin et d’alcools forts ont arrêté d’être ajoutées aux prix d’achat le 31 mars. Le gouvernement avait ensuite donné quatre mois aux consommateurs, soit la fin juillet, pour qu’ils obtiennent un dernier remboursement des consignes de vieilles bouteilles.

Le système de consignes avait été hérité du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et était mal intégré au Nunavut depuis le début , a déclaré la Société des alcools et du cannabis à travers un communiqué de Weichien Chan, porte-parole au ministère des Finances.

Cependant, le système de consigne reste en vigueur pour les canettes en aluminium, car il est plus facile de les envoyer dans des usines de recyclage du sud du pays, dit la SACNSociété des alcools et du cannabis du Nunavut . Les bouteilles sont en effet plus lourdes à transporter et se cassent plus facilement en transit.

La consigne pour une canette d’aluminium est de 15 cents. Les consommateurs reçoivent 10 cents pour chaque canette rendue et les organismes partenaires ont droit à 5 cents.

D'après les informations de Liny Lamberink