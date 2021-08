L'entreprise La Feuille verte veut démocratiser le chanvre

Installé à Saint-Cyrille-de-Wendover, l'entreprise cultive du cannabidiol, communément appelé CBD, qui contient peu ou pas de substance euphorisante.

Les gens se déplacent de partout au Québec pour aller visiter un champ de lavande, donc nous ici on avait un site idéal, les gens vont venir vivre une expérience , explique le propriétaire de La Feuille verte, Dany Lefebvre.

Étant donné qu'on a 4 personnes sur 5 qui ne connaissent pas cette plante-là et ses nombreux bienfaits, on veut libéraliser cette plante-là. Une citation de :Dany Lefebvre, propriétaire La Feuille verte

Une première au pays

Quelque 20 000 plants de chanvre femelles sont cultivés par l'entreprise qui mise sur sept variétés de chanvre CBD qui, à dose élevée, pourraient avoir certaines vertus médicinales selon la Société québécoise du cannabis.

Les produits commercialisés par l’entreprise depuis 2004 sont fabriqués avec la graine de chanvre, tandis que ceux qui se retrouveront à la SQDC mercredi sont fabriqués avec la fleur de la plante de chanvre CBD (à droite) et doivent être régis par Santé Canada. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Cette semaine, l’entreprise va mettre en marché trois produits uniques sous forme séchée à la SQDC.

C'est un moment historique, on est entrain de mettre la main où l'homme n'a jamais mis le pied, à faire en sorte que le chanvre CBD québécois arrive dans le marché du cannabis. Une citation de :Dany Lefebvre, propriétaire La Feuille verte

Dany Lefebvre, propriétaire La Feuille verte Des produits vont être fabriqués à partir d'une tête florale, séchée, moulue, mise en poudre, emballée, distribuée , décrit-il.

Un engouement pour les produits

L'entreprise Neptune Solutions bien-être de Sherbrooke compte aussi divers produits avec du CBD sur le marché québécois et canadien

L'engouement pour ce produit est très clair pour leur sommelier. Le CBD est une molécule très populaire auprès de gens de tous âges avec les maux de société qu'on a aujourd'hui, l'anxiété, les inflammations, douleurs chroniques, c'est une molécule non psychoactive qui contre-balance l'effet du THC , souligne Jose Dominguez, le chef de produit et sommelier chez Neptune Solutions Bien-être.

Depuis 2018, la feuille verte a investi 10 millions de dollars et produit une centaine de produits avec la graine de chanvre et sa fibre et ce n’est que le début, selon Dany Lefebvre.

D'après le reportage de Philippe Grenier