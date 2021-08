À la ligne de départ, les candidats sont fébriles dans Compton-Stanstead

La ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, tentera d'obtenir un nouveau mandat de députée.

On doit rester concentrés sur la protection de la santé des gens, mais se préparer pour cette relance économique, on veut une relance économique verte. Une citation de :Marie-Claude Bibeau, candidate du Parti libéral dans Compton-Stanstead

Selon Marie-Claude Bibeau, la pandémie doit être transformée en occasion, afin d’investir dans les gens, dans nos PME, de faire ce virage environnemental .

Bien qu’elle considère son bilan positif, Marie-Claude Bibeau ne se repose pas sur ses acquis. Ce sont les citoyens qui vont prendre la décision, mais je suis fière de ce que j’ai pu faire dans les dernières années.

Des candidats vedettes présentés par l'opposition

Même si Marie-Claude Bibeau part avec une longueur d'avance dans cette campagne, l'opposition présente néanmoins des candidats vedettes pour l'affronter.

C’est la mairesse d’Ascot Corner, Nathalie Bresse, qui représente le Bloc québécois dans cette circonscription.

La candidate avait décidé de quitter la vie municipale pour se consacrer à autre chose, avant de finalement se tourner vers le fédéral.

L’environnement, l’économie, les aînés, l’agriculture, c’est ce qui est vraiment important pour Compton-Stanstead. Une citation de :Nathalie Bresse, candidate du Bloc québécois dans Compton-Stanstead

Même si Nathalie Bresse n’a pas encore reçu ses pancartes électorales, elle affirme être déjà prête à rencontrer les citoyens du secteur pour écouter leurs besoins, puis être la porte-parole à Ottawa pour les gens de Compton-Stanstead .

Pour elle, peu importe le parti qui prendra le pouvoir le 20 septembre, il faut que la priorité soit l’environnement.

Le Parti conservateur mise, quant à lui, sur le conseiller municipal de Sherbrooke Pierre Tremblay pour les représenter dans cette circonscription.

Très fébrile, c’est une première pour moi au fédéral. C’est un rêve de me retrouver comme député à Ottawa et d’avoir le privilège de représenter les gens ici de Compton-Stanstead. Une citation de :Pierre Tremblay, candidat du Parti conservateur du Canada dans Compton-Stanstead

Pierre Tremblay et son équipe ont commencé à placer des pancartes électorales dans certains secteurs. Mon objectif, c’est de pouvoir continuer de travailler pour mon monde, cette fois-ci ça va être à plus grande échelle et à plus haut niveau , a déclaré Pierre Tremblay.

Le candidat n’a pas souhaité dévoiler de priorités pour sa campagne électorale, il a annoncé préférer les révéler dans quelques jours.

Le NPD, quant à lui, sera représenté par Geneva Allen et le Parti vert n'a pas encore dévoilé de candidat.

Un bon moment ?

Pour Nathalie Bresse et Pierre Tremblay, le moment n’est pas le bon pour lancer les élections.

Déclencher des élections en temps de pandémie, c’est un peu égoïste , estime la candidate au Bloc Québécois, Nathalie Bresse.

Son homologue conservateur, Pierre Tremblay, est du même avis. C’est la pandémie, on arrive à la quatrième vague, on se rend bien compte encore une fois que M. Trudeau est très centré sur lui, il veut absolument avoir un gouvernement majoritaire alors il n’a pas écouté du tout ce que la population avait à lui dire , croit-il.

Quelques citoyens interrogés sont du même avis. À la question qu’est-ce que vous pensez des élections ? , un groupe de quatre personnes a simplement répondu en s’esclaffant.

Ce même groupe a toutefois assuré avoir l’intention de voter. On va voter, mais on trouve que c’est pas le temps , ont-ils réagi.

Toutefois, pour la candidate libérale, le moment est bon. Qu’est-ce qu’on veut pour notre pays quand on va sortir de cette pandémie historique ? , a questionné Marie-Claude Bibeau. Selon elle, des décisions importantes sont à prendre.