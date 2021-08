Une vague arc-en-ciel déferle pour la Fierté à Montréal

Aux cris de ralliement « Love is love », la foule compacte a déambulé dans les rues du centre-ville de Montréal. L'événement a été lancé au parc Jeanne-Mance vers 13 h 15 et s'est conclu rue Sainte-Catherine, au cœur du Village.

La Marche de la Fierté était évidemment teintée par la pandémie, notamment à cause de l’imposition de mesures sanitaires et de l'absence des traditionnels chars allégoriques. Le défilé se voulait plus simple, ce qui n’a pas empêché les membres de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés de se rassembler dans une ambiance festive.

La thématique cette année : faire entendre toutes les voix, y compris celles des personnes autochtones bispirituelles, sous le slogan Ensemble pour toustes .

Des milliers de personnes ont marché dans les rues de Montréal pour afficher leur fierté. Photo : Radio-Canada

Un retour à la racine même de la Fierté

C’est très important pour moi [d’être ici] parce que mon pays d’origine n’accepte pas ça , a relaté une jeune femme rencontrée dans la rue.

Une autre s’est faite plus incisive. Il y en a beaucoup qui pensent que [la Fierté] n’est pas importante, [que] c’est juste pour attirer l’attention , a-t-elle dit. Mais on voit encore beaucoup de crimes envers les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Je trouve ça important de réclamer nos droits et de célébrer notre fierté parce qu’autrefois, on ne pouvait pas le faire , a-t-elle conclu.

Pour les organisateurs, il est important d’accorder de l’attention aux voix ainsi qu’aux opinions des communautés de la diversité sexuelle et de genre, afin que leurs revendications puissent être mises de l’avant, dans un contexte où elles ont été sévèrement invisibilisées par la pandémie , peut-on lire dans un communiqué.

L'événement met la lumière sur les communautés pour qu’elles puissent retourner à la racine même de la Fierté , explique Sandy Duperval, porte-parole de Fierté Montréal.

Les marcheurs, qui ont circulé dans les rues du centre-ville de Montréal, avaient pour objectif le Village gai. Photo : Radio-Canada

Ce rassemblement était aussi l'occasion de reconnaître que la crise sanitaire a pesé particulièrement lourd sur la communauté LGBTQ+, qui vivait déjà de la discrimination avant la pandémie.

En cumulant les effets et les impacts de la pandémie sur la discrimination, c’est un gros poids en matière de santé mentale et physique sur nos communautés , explique Moe Hamandi, représentant communautaire et vice-président de Fierté Montréal. Ça fait beaucoup.

De nombreux politiciens présents

Plusieurs politiciens ont aussi participé à l’événement, comme la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Elle estime que tous les ordres de gouvernement ont une responsabilité pour aider la communauté à franchir ces obstacles, notamment parce que les organismes ont beaucoup souffert pendant la pandémie . Il faut qu’on soit au rendez-vous , a-t-elle reconnu.

Elle ajoute que les paliers de gouvernement [reconnaissent] le rôle des organismes, mais aussi de la société civile qui pousse pour toujours plus d’égalité et moins de discrimination .

Mélanie Joly, ministre du Développement économique et ministre des Langues officielles, a pour sa part tenu à rappeler que le gouvernement libéral est solidaire de toutes les minorités sexuelles .

Elle a mentionné quelques initiatives du gouvernement pour la défense de la communauté LGBTQ+, notamment la criminalisation des thérapies des conversion et le rapatriement des réfugiés.

C’est une priorité d’avoir des membres de la communauté LGBTQ2 en politique, a-t-elle déclaré, en faisant référence à deux candidates libérales, Nancy Drolet et Pascale St-Onge, toutes deux membres de la communauté.

Son collègue aux Communes Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a lui aussi défilé en tant que député fédéral de la circonscription de Laurier–Sainte-Marie, dans laquelle se trouve le Village gai. C’est encore plus une priorité pour moi, en tant que député local.

Avec les informations de Marie-Isabelle Rochon