Pensionnats autochtones : vive altercation entre militants et paroissiens à Edmonton

Ce dimanche matin où les mots « vérité et réconciliation » font spécialement partie des phrases clés à Ottawa, ils sont vides de sens pour les militants vêtus d'orange qui se sont présentés devant une paroisse d'Edmonton sur le Traité n° 6. Ils souhaitaient entendre les excuses d'un prêtre qui a tenu un discours négationniste sur les sépultures aux pensionnats pour autochtones — des excuses, en fin de compte, jamais entendues.

AVERTISSEMENT : ce texte présente des passages au contenu sensible.

Le 18 juillet, Marcin Mironiuk de l'église Our Lady Queen of Poland a qualifié les informations sur les tombes anonymes de mensonges et de manipulation . Le 13 août, il a été mis en congé pour une période indéterminée par l’archidiocèse catholique d’Edmonton.

Marcin Mironiuk s’est excusé pour ses propos, mardi, à la demande de l’archidiocèse qui a aussi indiqué par écrit que les excuses du prêtre seraient lues ce week-end durant la messe.

Un peu avant 11 h, dimanche, Taz Augustine attendait le début de la messe à l'extérieur de la paroisse du quartier d'Old Strathcona. L'aînée autochtone voulait saisir le moment des excuses pour entamer un dialogue sur la vérité .

Quand j'entends des gens qui disent que [ce prêtre] raconte la vérité, et que nous sommes les menteurs... Non, non. Je suis vraiment tannée qu'on nous traite de menteurs , dit-elle.

Les Canadiens devraient être dégoûtés par les mensonges de ce prêtre. Les enfants autochtones ont besoin de nos voix en ce moment. Une citation de :Taz Augustine, aînée

Altercation à l'entrée

Les voix de Taz Augustine et du reste du groupe n'ont toutefois pas été entendues dans les murs de l'église. À 11 h, au seuil de la porte, une barricade de paroissiens leur bloquait l'entrée.

Les premiers échanges animés ont rapidement escaladé à des bousculades. Vers 11 h 15, les policiers sont arrivés sur les lieux. Taz Augustine a été prise en charge par le service d'ambulance.

La police d'Edmonton est arrivée vers 11 h 15, quelques minutes après l'altercation. Photo : CBC / Jamie McCannell

Cette matinée a été éprouvante pour Robert Flamant, un descendant de survivants de l'ancien pensionnat de la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan, où des centaines de tombes anonymes ont été découvertes.

C'est traumatisant de nouveau. Quand je vois tout ça, c'est juste une autre preuve qu'il y a du monde qui doute encore de ce qui s'est passé , lance-t-il.

Robert Flamant regrette de ne pas avoir pu parler pacifiquement aux paroissiens de cette église catholique polonaise.

En Pologne, on ne nie pas l'Holocauste. Alors pourquoi acceptons-nous ici que des gens continuent de nier les pensionnats? Une citation de :Robert Flamant

L'archidiocèse maintient sa position

Dans un communiqué publié vendredi, l'archidiocèse indiquait que les propos du prêtre étaient totalement inacceptables . Dans les excuses de Marcin Mironiuk, publiées par l'archidiocèse, on peut lire qu'il sera dévoué à étendre [ses] connaissances de l'époque des pensionnats.

Au moment de publier ce texte, CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada n'avait pas obtenu de nouveau commentaire de l'archidiocèse d'Edmonton à l'égard des événements de dimanche matin. Andrew Ehrkamp, un porte-parole sur place, a indiqué que l'archidiocèse maintenait sa position.

Il y a quelques semaines à Winnipeg, un autre prêtre a été mis à l'écart après des propos offensants sur les survivants des pensionnats. L’archidiocèse de Saint-Boniface a depuis interdit le prêtre Rhéal Forest de prendre la parole en public.

Selon Taz Augustine, il en faudra bien plus que des excuses pour améliorer la situation à partir d'ici.

« Les excuses n'effacent pas le tort déjà fait », affirme-t-elle.