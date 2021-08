Pas d’entente pour des garderies abordables en Alberta

Nous avions un plan pour réduire de moitié les frais de garderie d’ici 2 ans, pour les foyers qui gagnent moins de 200 000 $ annuellement, et les réduire à 10 $ par jour d’ici 5 ans, pour la majorité des familles à faible et à moyen revenu, tout en créant des milliers d’emplois , a-t-elle déclaré samedi.

En avril, le gouvernement fédéral a promis d’investir 30 milliards de dollars sur 5 ans dans le but d’offrir à tous les parents des services de garde à 10 $ par jour.

L’Alberta souhaitait un transfert de fonds sans condition, pour mettre en place un système sur mesure , en fonction des besoins des familles, notamment pour bonifier son programme actuel de subventions pour différents types de services de garde d’enfants.

La ministre précise dans sa déclaration que la province proposait également des programmes d’aide aux familles immigrantes et à celles qui vivent dans des communautés rurales ou éloignées.

Rebecca Schulz estime que le plan de l’Alberta répondait aux critères établis. Les libéraux ont érigé des obstacles à la dernière minute, incluant de nouveaux critères , selon la ministre.

Elle dit toutefois avoir bon espoir qu’une entente puisse être conclue si le Parti libéral est reporté au pouvoir le 20 septembre .

L’Association canadienne française de l’Alberta (ACFA) de Plamondon - Lac la Biche est sur le point d’ouvrir la première garderie francophone dans la région du nord-est de l’Alberta. Son président, Francis Lamoureux, est déçu.

Nous on trouve ça vraiment dommage. On veut ouvrir une garderie et on avait espoir de pouvoir offrir le service à moindre coût à nos familles.

Une citation de :Francis Lamoureux, président de l’ACFA régionale de Plamondon - Lac la Biche