Des Ottaviens veulent protéger 500 arbres en bordure du canal Rideau 

Cet établissement doit voir le jour sur la rue Carling, près du lac Dow, au pied du canal Rideau. Les résidents souhaitent toutefois que la Ville d’Ottawa opte pour un autre emplacement.

Ce qui va se passer ici à un gros impact sur notre communauté , a lancé en entrevue Catherine Boucher, présidente d’une l’association regroupant des résidents des secteurs de Dalhousie, de la Petite-Italie et de Chinatown.

Ce sont des arbres qui sont ici depuis une centaine d’années. On le sait, avec l’urgence climatique, que les arbres sont nos meilleurs amis , a-t-elle ajouté.

Elle a précisé qu’elle et les manifestants réunis dimanche n’ont rien contre le projet d’avoir un nouvel hôpital.

Notre quartier, Somerset, est celui qui a le moins d’arbres et le moins de parcs. Alors une perte de cette grandeur-là a un impact significatif pour les gens , a-t-elle affirmé.

Le député provincial d’Ottawa-Centre, Joël Harden, souhaite que le campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa soit plutôt construit au pré Tunney, comme précédemment recommandé par un comité d’experts de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Mais ici, avec le canal Rideau à côté, des arbres anciens importants pour notre environnement, c’est une décision qui [ne rend pas justice] aux arbres urbains et à notre environnement , a-t-il plaidé.

C’est le temps d’agir et d’agir dans la bonne direction. Pas dans une direction qui est bonne pour une minorité de personnes qui veulent enlever des arbres pour des condos et de gros bâtiments avec des stationnements , a-t-il poursuivi.

L’ouverture du campus Civic est espérée pour 2028. L’installation accueillera le centre de traumatologie, un programme de recherche en neurosciences et sera dotée de la technologie numérique la plus avancée afin que le personnel médical puisse y offrir les nouveaux traitements et services les plus efficaces.

Avec les informations de Rosalie Sinclair