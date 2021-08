Vaccination dans les écoles en Ontario, un outil stratégique pour la santé publique?

Or, la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans en Ontario semble stagner. Presque 70 % des Ontariens dans cette tranche d’âge ont reçu une première dose de vaccin et seulement 55 % ont reçu leurs deux doses jusqu’à maintenant.

À Toronto, ces chiffres sont plus élevés : 78 % des jeunes entre 12 et 17 ans ont reçu une dose de vaccin et 64 % en ont reçu deux. Le bureau de santé publique local, cependant, veut continuer l’effort de vaccination, surtout avant le retour des élèves sur les bancs d’école.

Celui-ci développe d’ailleurs une stratégie pour la vaccination dans les écoles pendant l’année scolaire, selon la médecin hygiéniste en chef adjointe de Toronto, la Dre Alison Chris.

Nous sommes actuellement en train d’offrir des cliniques de vaccination dans les écoles… et nous voulons continuer avec cette initiative quand les élèves seront de retour en classe. Une citation de :La Dre Alison Chris, médecin hygiéniste en chef adjointe de Toronto

De son côté, la spécialiste en maladies infectieuses, la Dre Anna Banerji, croit que si les conseils scolaires et les bureaux de santé publique offrent des cliniques de vaccination dans les écoles pendant l’année scolaire, il y aura des élèves preneurs.

Je suis presque certaine que les enfants voudront se faire vacciner à l’école si ce n’est pas déjà fait, surtout en raison des mesures sanitaires qui seront en place en cas d’éclosion de COVID-19 , explique-t-elle.

La Dre Anna Banerji est pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses. Photo : via Mike Cooper

La spécialiste fait référence aux mesures liées au fait que les enfants non vaccinés devront retourner à la maison en cas d’éclosion, tandis que les enfants vaccinés pourront rester en classe.

Ce type de situation pourrait rendre les enfants non vaccinés inconfortables, dit-elle, et ça pourrait mener à de la pression sociale.

Si les bureaux de santé publique décident de privilégier les cliniques pour les jeunes dans les écoles, certains enfants auront donc la chance de se faire vacciner sans l’approbation de leurs parents.

Choisir le vaccin sans un parent

En Ontario, il n’y a pas d’âge minimal pour donner son consentement à une procédure médicale, tant qu’une personne comprend les bienfaits et les risques d’un certain traitement. Il est donc possible pour les jeunes de 12 à 17 ans de se faire vacciner contre la COVID-19, et ce, sans permission parentale.

Il n’y a pas d’âge à laquelle une personne peut officiellement consentir à un traitement médical en Ontario , explique l’avocate de London, Jill McCartney.

Pour l'avocate Jill McCartney, la vaccination est une intervention médicale qui est relativement facile à comprendre. Photo : Twitter de Jill McCartney @jillsmccartney

Ce qui compte, souligne-t-elle, c’est la capacité d’une personne de comprendre les bienfaits du traitement, les risques ainsi que les alternatives possibles.

Ce sont d’ailleurs les professionnels de la santé qui ont la responsabilité de juger si quelqu’un est apte à donner son consentement à un traitement médical. Et en ce qui concerne la vaccination, selon l’avocate, c’est une intervention médicale qui est relativement facile à comprendre.

La capacité de donner son consentement varie d’une intervention médicale à une autre, selon la complexité et la capacité de bien saisir la situation. Une citation de :Jill McCartney, avocate

Le droit d’une personne de faire ses propres choix en ce qui concerne son corps est en grande partie soutenu par les tribunaux, même dans des cas avec des enfants , dit-elle.

Mais la situation n’est pas la même partout au Canada.

Par exemple, au Québec, les enfants de moins de 14 ans devront avoir la permission d’un parent pour se faire vacciner. En Alberta, l’âge requis pour donner son consentement est de 18 ans.

Selon l’avocate Jill McCartney, une situation où un enfant choisit un vaccin sans le consentement de son parent n’a jamais fait l’objet de litige en Ontario jusqu’à présent. Mais elle constate que c’est certainement quelque chose qu’on pourrait voir dans les prochains mois .

Avec les informations de CBC News