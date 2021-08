Les candidats de la région de Québec à pieds joints dans la campagne électorale

La plupart des partis politiques s’opposaient au déclenchement de ces élections hâtives. On ne nous donne pas le choix, et à la population non plus. Peu importe pour qui ils votent, ils me disent que ce n’est pas le moment , affirme la candidate et députée sortante dans Beauport-Limoilou, Julie Vignola.

J'ai entendu les critiques des oppositions, mais en même temps, je les prends un peu avec un grain de sel quand il n'y a même pas quelques mois ils votaient contre le budget et ils menaçaient de plonger le pays en élection , se défend le député libéral sortant et candidat de Louis-Hébert, Joël Lightbound.

Joël Lightbound brigue un troisième mandat dans Louis-Hébert. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Mais maintenant que la chose est officielle, peu importe leurs réserves, tous doivent plonger la tête la première dans la course. Dans la région de Québec, les candidats ont déjà commencé à partager leur plateforme auprès de la population, et les pancartes électorales font maintenant partie du paysage.

Dès la tombée du jour samedi soir, la candidate conservatrice dans la circonscription de Québec, Bianca Boutin, a commencé la pose de ses affiches.

À l’instar des autres candidats, elle se prépare à vivre une campagne bien différente de celle qu’elle a connue en 2019 et à l'issue de laquelle elle était arrivée en troisième position. Je n’ai pas de gros rassemblements de prévus contrairement à 2019. Ça change un peu le contexte. J'ai aussi beaucoup misé sur les médias sociaux , explique la candidate.

Mme Boutin estime toutefois ses chances de l’emporter cette année comme étant bonnes.

Après avoir pris la troisième place en 2019, Bianca Boutin tentera à nouveau sa chance sous l'étiquette des conservateurs dans la circonscription de Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Environnement et 3e lien

Les enjeux sont nombreux dans la région de Québec.

Mais la question du 3e lien reste sur presque toutes les lèvres, et représente d’ailleurs une priorité pour Bianca Boutin, qui estime parler au nom d’une grande partie des citoyens. J'ai frappé à tellement de portes en 2019 et quand on parlait du 3e lien, c'était un sujet de préoccupation vraiment important pour les gens de la Rive-Nord , affirme-t-elle.

Julie Vignola explique, quant à elle, que les questions environnementales locales seront au cœur de sa campagne. On a eu quelques éléments notamment avec Laurentia, avec le 3e lien, avec la qualité de l’air. Ça demeure des enjeux qui sont importants. Aussi au niveau de la canopée, les citoyens me parlent souvent de la canopée, de protéger nos arbres.

Des bénévoles et des candidats s'activaient à afficher les couleurs de leur parti dimanche. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Briguant un troisième mandat, le député sortant et candidat dans Louis-Hébert, Joël Lightbound, a aussi en tête les enjeux environnementaux de sa circonscription. Sans l’ambition de notre gouvernement, on ne pourrait pas parler d’un réseau structurant. C’est 1,2 milliard qu’on investit ici à Québec et on fait la même chose d’un bout à l’autre du pays , souligne-t-il.

Nouveaux candidats à venir

Les différents partis de la région n'ont pas encore sélectionné tous leurs candidats. De nouvelles têtes devraient donc apparaître dans les prochains jours.

Le Bloc québécois a d’ailleurs présenté un nouveau venu en politique pour la circonscription de Québec. Il s’agit de Louis Sansfaçon, le père de la militante Émilie Sansfaçon.

Avant de décéder d’un cancer à l’âge de 31 ans l’automne dernier, la jeune mère de famille s’est battue pour l’amélioration des prestations d’assurance-emploi pour maladie grave.

Je n'ai pas eu un parcours politique avant. Ce qui m'a lancé vers l'implication politique, c'est évidemment le combat de ma fille que je poursuis , lance M. Sansfaçon, qui se mesurera, entre autres, à l'actuel président du Conseil du Trésor du Canada, Jean-Yves Duclos, ainsi qu’à Bianca Boutin.

Avec la collaboration de Camille Carpentier