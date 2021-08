L'Acadie diversifiée fête à T.-N.-L.

Les Acadiens de Saint-Jean ont célébré leur fête nationale samedi lors d'une soirée diversifiée, où les convives ont pu se régaler lors d'un barbecue aux saveurs inclusives.

L'organisation de cette fête fait partie du travail d'intégration pour la ville, qui accueille beaucoup d'immigrants francophones.

[Notre but, c'est] d'amener les gens à s'intégrer, et puis à participer à ça et puis à se dire aussi Acadiens, d'une certaine manière Une citation de :Louis-Christophe Villeneuve, directeur général de l'Association communautaire francophone de Saint-Jean

C'est pas parce qu'on est blanc, parce qu'on est noir, qu'on est de type asiatique, qu'on ne peut pas s'identifier necessairement au drapeau acadien. C'est plus que juste avoir une descendance; c'est beaucoup plus grand que ça , ajoute Louis-Christophe Villeneuve.

La petite Layal Turki s'est initiée aux activités de la Fête nationale de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

La fête proposait de la musique acadienne, des jeux pour petits et grands et des gâteaux aux couleurs du drapeau: l'occasion aussi pour la petite Layal Turki, originaire de Libye, d'en apprendre davantage sur sa culture d'adoption. C'est rouge et blanc et bleu...avec une étoile , dit-elle.

Tasneem Jaffur, étudiante de l'Université Memorial, a pris part aux festivités. Photo : Radio-Canada

Et pour Tasneem Jaffur, étudiante de l'Université Memorial qui est arrivée durant la pandémie, l'accueil des Acadiens et des francophones de la région a été chaleureux.

Donc pour moi c'est...la francophonie, la communauté francophone qui m'a accueillie les bras ouverts, c'est pourquoi je vous dis que je me sens...Mon chez-moi dans des activités comme ca, que je suis tres à l'aise et je rencontre encore plus de gens.

Ces rencontres l'incitent maintenant à demeurer dans la province après ses études, pour découvrir davantage l'Acadie.

D'après un reportage de Josée Basque