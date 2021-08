Risque d’exposition à la COVID-19 dans une navette entre un bar et le stade Mosaic

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) annonce qu’une personne atteinte de la COVID-19 se trouvait dans un autobus faisant la navette entre un bar de Regina et le stade Mosaic le 6 août dernier, lors du premier match des Roughriders.

L’autobus faisait la navette entre le bar Birmingham’s Vodka and Ale House, situé au 2636 rue Star Lite, et le stade.

La personne en question serait montée à bord du véhicule à 18 h 30 le soir du match. Elle aurait ensuite repris la navette à 23 h 30 pour revenir au bar. Elle se serait alors assise près du conducteur.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan affirme que la recherche des usagers ayant été en contact avec la personne infectée est en cours.

Toutefois, les autorités sanitaires soulignent que ce travail est rendu difficile en raison du fait que tous les usagers ne se connaissaient pas, qu’ils étaient à moins de deux mètres l’un de l'autre et qu’ils ne portaient pas tous un masque.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan insiste d’ailleurs pour que les personnes utilisant un autobus notent le numéro de celui-ci ainsi que le numéro de l’allée et du siège qu’elles utilisent. La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan encourage également fortement les usagers à porter un masque.

L’organisme gouvernemental explique que de telles précautions peuvent faciliter la recherche des contacts et éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan demande à toutes personnes ayant été dans le même autobus que l’usager contaminé de surveiller l'apparition de possibles symptômes de COVID-19, et ce jusqu’au 20 août.

Si des symptômes devaient se développer, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan demande aux malades de s’isoler et de se faire tester le plus rapidement possible.