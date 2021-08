Succès pour le premier festival Matane en lumière

L’artiste acadien Hert Leblanc et le groupe Lendemain de veille ont clôturé les festivités avec le feu d'artifice qui a été offert à la fin des trois soirées.

Selon le président du comité organisateur, Fred Béland, la foule était nombreuse et joyeuse. Le public s’est montré respectueux des mesures sanitaires.

Tout comme la foule, les musiciens étaient d'humeur festive. Photo : Dominic Tremblay

On est très satisfaits. La météo était de notre côté. Les gens et les groupes étaient très festifs. Juste du sourire toute la fin de semaine. On n'a pas eu de brasse camarade. On ne pouvait pas avoir mieux je pense , commente-t-il.

Le bilan n’était pas encore définitif au lendemain du dernier spectacle, mais Fred Béland estime entre 2000 et 2500 personnes le nombre de spectateurs qui ont assisté à l’un ou l’autre des représentations.

Ils provenaient de la Matanie, mais aussi de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick entre autres.

L’organisation souhaite revenir en 2022 avec l’ajout d’autres activités plus familiales.