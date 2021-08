À Monte Lake, des habitants constatent les dégâts du feu de forêt

Un porte-parole du District régional de Thompson-Nicola, Andrew Roebbelen, confirme que 28 maisons et 1 commerce ont brûlé et que d’autres structures ont pu avoir été détruites également.

La localité de Monte Lake avait fait l’objet d’un ordre d’évacuation le 5 août une fois que l’incendie de White Rock Lake, qui a été découvert à la mi-juillet entre Vernon et Kamloops, avait réussi à franchir l’autoroute 97.

La fumée du feu de forêt de White Rock Lake a envahi le secteur autour de l'autoroute 97 près de Kamloops. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Le feu de forêt a rapidement englouti la maison de Robert Hugh et Michelle Maisonneuve. Le feu était si intense, explique M. Hugh, qu’il a détruit son coffret de sécurité résistant aux flammes dans lequel il avait soigneusement entreposé une carte recrue de Wayne Gretzky.

Parfois, on n’abandonne rien dans sa vie jusqu’au moment où l'on est obligé de le faire. Une citation de :Robert Hugh, habitant de Monte Lake

Des habitants de Monte Lake participent à une rencontre avec le député Ellis Ross , samedi 14 août, après le feu de forêt qui a détruit de nombreuses maisons. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Heureusement, Robert Hugh dit avoir retrouvé vivant son chat de 12 ans qu’il avait dû abandonner au moment de son évacuation. Des équipes du district ont laissé au chat de l’eau et de la nourriture.

Chaque situation a son bon côté. Elle n’est pas toujours facile à trouver, mais voilà, mon chat est vivant. Une citation de :Robert Hugh, habitant de Monte Lake

Un autre couple, Ian Hayes et sa femme brenda, avaient également dû abandonner sa maison. « [La maison] était très belle et maintenant, regardez », se désole M. Hayes qui espère la reconstruire.

« Que voulez-vous faire? [Il faut] continuer de vivre », ajoute-t-il.

62 000 hectares

L’incendie de White Rock Lake continue d'emporter la forêt. D’après BC Wildfire, le service de gestion des feux, il s’étend désormais sur plus de 62 000 hectares et demeure non maîtrisé .

Le feu de White Rock Lake près de Vernon s'étend sur plus de 62 000 hectares. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Actuellement, 268 feux sont actifs en Colombie-Britannique. Environnement Canada a lancé des avertissements sur la qualité de l’air dans l’ensemble du sud et du centre de la province.

En date de vendredi, 6321 propriétés font l’objet d’un ordre d’évacuation et 27 776 font l’objet d’une alerte d’évacuation.

Autrement dit, les habitants doivent être prêts à partir à tout moment.

BC Wildfire s’attend à des vents plus frais et une augmentation du nombre d’éclairs au cours des prochains jours, ce qui risque d'alimenter ou de provoquer de nouveaux feux de forêt dans la province.

Avec les informations de Akshay Kulkarni