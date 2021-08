De chaudes luttes à prévoir dans la région en vue des élections

Le Canada est plongé en élections jusqu’au 20 septembre, date à laquelle les citoyens et citoyennes devront se prononcer aux urnes. Dans la région, de nombreuses batailles sont à prévoir.

À l’heure actuelle,Trois-Rivières, Nicolet-Bécancour et Berthier-Maskinongé appartiennent au Bloc québécois et Saint-Maurice Champlain au Parti libéral du Canada.

Dans Trois-Rivières, la députée sortante bloquiste Louise Charbonneau a annoncé ne pas se représenter, c’est donc l’éthicien René Villemure qui va tenter de conserver la circonscription.

La lutte s’annonce serrée alors qu’en 2019, le Bloc l’avait emporté avec 28,5 % des voix, devant les libéraux avec 26 % et les conservateurs avec 25,2 %.

Cette fois, l’ex-éditorialiste Martin Francoeur défend les couleurs libérales alors que l’ancien maire de Trois-Rivières Yves Lévesque tente à nouveau sa chance pour le Parti conservateur du Canada. Quant à l’auteur Adis Simidzija représente le NPD de Jagmeet Singh.

Un retour dans Berthier-Maskinongé?

La circonscription de Berthier-Maskinongé, détenue jusqu’à présent par le député Yves Perron, pourrait revoir une ancienne figure se lancer dans la course. En effet, l’ancienne députée du NPD Ruth Ellen Brosseau pourrait tenter sa chance à nouveau, elle qui avait été battue par Yves Perron en 2019 par un peu plus de 1500 voix.

Dans Nicolet-Bécancour-Saurel, le doyen du Parlement, le député du Bloc québécois Louis Plamondon sollicite un 12e mandat. Il avait été réélu avec une forte majorité de 20 000 voix aux dernières élections. Nathalie Rochefort, pour les libéraux, et Yanick Caisse, pour les conservateurs, tenteront de déloger Plamondon.

Enfin, dans Saint-Maurice-Champlain, le libéral et ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne y va pour un troisième mandat, lui qui avait remporté le scrutin de 2015 avec 12 000 voix d’avance alors qu’en 2019, son avance avait fondu pour ne devenir qu’un peu plus de 3000 voix de majorité.

Il s'oppose notamment à l’infirmière et syndicaliste Jacynthe Bruneau pour le Bloc et à Marie-Claude Gaudet, conseillère en sécurité financière et ancienne conseillère municipale à Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour le Parti vert du Canada.

Avec les informations de Jacob Côté