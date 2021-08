Opération réussie pour le Festi-GrÎles de la Côte-Nord

Ce sont plus de 1800 billets qui ont été vendus lors de l'événement, qui s’est déroulée de jeudi à samedi dernier.

La pluie qui s’est abattue sur la région samedi n’a pas empêché la tenue des festivités. Les infrastructures permanentes et les tentes ont protégé les festivaliers des intempéries.

La pluie s’est finalement calmée samedi soir, juste à temps pour le début des spectacles.

Sur les terrains du site culturel innu de Uashat, les festivaliers ont pu profiter des prestations du groupe River Edge, de Guy Bélanger, Dawn Tyler Watson, Paul Deslauriers et Annika Chambers, notamment.

Une programmation dont le président du festival, Hugo Rossignol, est très fier.

Les gens ont eu de très beaux spectacles. La qualité des musiciens était exceptionnelle, ce sont certains artistes de blues internationaux. Ils voudraient tous revenir encore et ils ont adoré leur séjour sur la Côte-Nord , explique M. Rossignol.

Les différentes mesures sanitaires mises en place auraient été largement respectées selon les organisateurs, qui ne dénombrent aucun incident durant la fin de semaine.

Pour la prochaine édition, Hugo Rossignol souhaite voir grandir le festival et estime pouvoir compter sur la présence des nombreux partenaires dans la région.

Tous les commerçants souhaitent revenir l’année prochaine, tout comme les micro-brasseries et les restaurateurs. On va en rajouter plus encore dans les prochaines années, c’est sûr

Une citation de :Hugo Rossignol