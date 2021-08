Au tour des petites entreprises de faire rayonner leur appui aux médaillés olympiques

Les commanditaires officiels d’Équipe Canada étaient au premier plan durant la diffusion des Jeux olympiques, mais des règles plus strictes s’appliquent aux commanditaires personnels des athlètes.

Maintenant que les sportifs sont de retour à la maison, ils sont plus libres d'aider à faire rayonner les entreprises locales qui les ont aidés à atteindre leur rêve olympique.

C’est un échange qui devrait profiter aux deux parties , selon le chargé de cours en marketing à l’Université York, Vijay Setlur.

Les entrepreneurs ont intérêt, selon lui, à se saisir du succès de leurs athlètes pour faire la promotion de leurs biens et services, surtout s’ils reviennent avec une médaille autour du cou. Cela peut se faire en organisant des événements, comme des séances d'autographes, ou en utilisant l'image de l'athlète dans leur matériel promotionnel, par exemple.

Commandites tremplins

Kelsey Mitchell, de Sherwood Park en Alberta, était relativement novice au cyclisme sur piste lorsqu’elle a approché le courtier d’assurance d'Edmonton Cornerstone Insurance Brokers en 2019 au sujet d’une commandite.

Le vice-président Karim Mouait se rappelle d'avoir été convaincue par l’histoire inspirante de l’athlète à l'époque. L'entreprise donne à Kelsey Mitchell quelques milliers de dollars, comme elle le fait d’ailleurs pour d’autres sportifs.

Même si les sommes sont relativement minimes, Karim Mouait espère agir comme tremplin pour attirer d’autres commanditaires plus importants.

Kelsey Mitchell est revenue au bercail cette semaine avec l’or autour du cou. L’impact financier de cette médaille pour Cornerstone Insurance Brokers est difficile à quantifier, selon le vice-président, mais il croit toutefois qu’elle permettra d’inspirer la prochaine génération d’athlètes féminines d’Edmonton.

Kelsey Mitchell, de l'Alberta, a remporté la médaille d'or en sprint aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire de la salle de conditionnement physique privée Goliath High Performance, Jordan Taylor, partage cette motivation.

Son entreprise est commanditaire de la joueuse de water-polo Kindred Paul. Le fait qu’elle s’entraîne chez nous [...] peut inspirer d’autres jeunes femmes à suivre dans ses pas et à s’impliquer dans le sport en général, selon lui.

Avec les nombreuses victoires des femmes au JO, le moment est opportun pour investir dans cette tranche de la population, pense la directrice du laboratoire d’innovation et de recherche Future of Sport Lab à l’Université Ryerson, Cheri Bradish.

Les plateformes numériques sont de plus en plus importantes pour la promotion d’entreprises et les athlètes féminines sont douées pour créer des liens avec leurs abonnés et entretenir leur image de marque , dit-elle.

Une occasion en or

Doug Ellison, d’Ellison Travel & Tours en Ontario, fait partie des commanditaires du médaillé d’or et nouvel homme fort du décathlon, Damian Warner, en plus de s'occuper de ses déplacements.

Cathy et Doug Ellison avec le champion olympique de décathlon Damian Warner, lors d’une célébration pour l’athlète mardi. Photo : Fournie par Doug Ellison

Pour l’ancien enseignant d’éducation physique, cette commandite découle d’une histoire d’amour avec le sport, particulièrement l’athlétisme. Elle représente également un investissement, puisqu’un athlète promu au rang des célébrités peut facilement attirer d’autres clients, selon Doug Ellison.

Nous allons récolter les fruits de son statut et nous pouvons nous positionner comme étant son agent [de voyage] , remarque-t-il.

Malgré tout, les entreprises doivent ultimement se débrouiller elles-mêmes pour faire rayonner leur affiliation à un sportif de renom. Si elles ne le font pas, les commandites sont plus une forme de philanthropie qu'un réel échange, constate Vijay Setlur, de l'Université York.

Avec les informations de Madeleine Cummings