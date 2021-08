Trudeau veut accaparer le pouvoir, juge Jagmeet Singh

À l’instar des conservateurs et des bloquistes, M. Singh estime que le contexte de la pandémie de COVID-19, combiné aux feux de forêt en Colombie-Britannique et à la situation internationale, ne se prêtait pas à un tel scrutin anticipé. Et le chef du NPD a donné son opinion sur les raisons qui poussent le chef du Parti libéral et premier ministre sortant, Justin Trudeau, à emprunter le chemin électoral.

Pourquoi cette élection estivale égoïste? Il est clair que Justin Trudeau veut accaparer le pouvoir, il veut une majorité. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du NPD

Pourquoi veut-il une majorité? Certainement pas pour aider plus de gens ou aider davantage les gens. C’est parce qu’il veut moins les aider et leur faire payer le prix , a estimé Jagmeet Singh dans un discours plus détaillé en anglais qu’en français.

Il est fatigué que les néo-démocrates le poussent à en faire plus pour plus de gens et il ne veut sûrement pas mettre en place les mesures pour que les ultrariches paient leur juste part , a ajouté le chef néo-démocrate.

Au sujet des écarts de richesse, M. Singh juge que, pendant la pandémie, certaines personnes ont traversé cette tempête en yacht de luxe, tandis que d’autres étaient dans des radeaux de sauvetage qui fuyaient . Il soutient que les libéraux et l’opposition conservatrice ont contribué à cette situation notamment en n’obligeant pas les géants comme Amazon à payer des taxes au Canada.

Les gens ont déjà demandé plusieurs choses, et Justin Trudeau n’a pas écouté les gens , a dit le chef du NPD.

Si on ose ensemble, je sais qu’on peut investir dans notre avenir , a dit Jagmeet Singh en reprenant le slogan du NPD au Québec, où le parti ne comptait, à la dissolution du Parlement, qu’un seul député, Alexandre Boulerice.

