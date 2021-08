L'Université de Guelph créée un laboratoire de recherche autochtone

Le laboratoire de recherche Nokom's House sera un espace permanent, autochtone, basé sur la terre et engagé dans la communauté, a indiqué l'université jeudi dans un communiqué, précisant qu'il s'agirait du premier espace du genre dans une université canadienne.

Les professeurs associés de l'Université de Guelph, Kim Anderson, Sheri Longboat et Brittany Luby, dirigent le projet, avec l'aide de membres de la communauté autochtone.

Nokom est l'abréviation de nokomis, un mot ojibway qui signifie grand-mère . Comme la maison d'une grand-mère, ce sera un lieu accueillant, nourricier et sûr pour apprendre, se réunir, créer et prendre part à des cérémonies, a expliqué la Dre Anderson à CBC News.

Je pense que ce projet arrive à point nommé, compte tenu de ce que nous avons appris, certainement en tant que communautés autochtones, mais aussi dans l'ensemble de la population canadienne, au sujet des pensionnats et de la destruction des maisons, des espaces domestiques, des liens de parenté et des relations des autochtones , a déclaré la Dre Anderson.

C'est un moment opportun pour nous engager à reconstruire, et à reconstruire dans les endroits où nous nous trouvons. [...] C'est vraiment puissant.

Près de la nature

Le laboratoire sera situé dans une section du vaste Arboretum de l'Université de Guelph, entouré d'arbres et d'autres plantes. L'Arboretum s'étend sur environ 162 hectares adjacents au campus et comprend des collections de plantes, des jardins, des sentiers de randonnée, des bois naturels, des zones humides et des prairies.

L'intention est de faire en sorte [que l’espace] soit [...] entouré d'arbres, dans la nature , a déclaré la Dre Anderson.

Selon l'université, la Nokom's House servira de laboratoire de recherche partagé pour les trois professeurs et sera utilisée par les étudiants, ainsi que par les communautés et les individus avec lesquels ils collaborent sur divers projets de recherche.

Un budget de 2,4 millions $

L'Université de Guelph a approuvé un budget global de 2,4 millions de dollars pour le projet Nokom's House. Le Fonds John R. Evans pour les leaders de la Fondation canadienne pour l'innovation a accordé 298 160 $ au projet.

Une campagne de financement est également en cours, avec 53 250 $ engagés ou promis.

Dirigé par des femmes autochtones

La Dre Longboat, professeure à l'école de design environnemental et de développement rural, convient que c'est un moment important pour un tel projet.

C'est un moment très important pour nous, étant donné le climat politique et la sensibilisation sociale croissante aux atrocités des pensionnats pour Autochtones.

Un laboratoire de recherche autochtone dirigé par des femmes autochtones pour créer ou reconquérir un espace dans le milieu universitaire est vraiment puissant. Cela pourrait contribuer à de grands changements , a ajouté la Dre Longboat, une Mohawk Haudenosaunee et membre de la bande des Six Nations de la rivière Grand.

La construction de la Nokom’s House devrait commencer en 2022.

Avec les informations de CBC News