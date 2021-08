Un coureur de Baie-Saint-Paul décroche l'or au Québec Mega Trail

Jean-Philippe Thibodeau de Baie-Saint-Paul a battu un record et s’est mérité la médaille d’or au 80 km du Québec Mega Trail cette fin de semaine. Il s’agissait du grand retour de l’événement de course de sentier, mis en berne depuis le début de la pandémie.

La chaleur et l’humidité n’ont pas arrêté Jean-Philippe Thibodeau. Le Charlevoisien d’origine a terminé sa course en 8:42:00, battant du même coup le record de parcours d’une dizaine de minutes.

L’athlète, qui réside aujourd'hui à Saint-Ferréol-les-Neiges, a franchi la ligne d’arrivée près de 30 minutes avant la deuxième place Mathieu Dubé, qui a terminé la course en 9:11:33. La troisième place est revenue à Sylvain Lavoie avec un chronomètre de 9:39:07.

Je savais que le record de parcours était possible. Donc c'était vraiment plus là-dessus que je me fiais, plus que la compétition autour , explique Jean-Philippe Thibodeau.

Il s’agissait pour lui d’un premier événement de course depuis l'arrivée de la pandémie. C’est la première fois que je mettais un dossard depuis 2019. Ce qui m’avait vraiment manqué aussi, c’est l’après-course, avec les rassemblements, le monde qui traverse la ligne d’arrivée et qui raconte ses histoires , explique-t-il.

Humidité et pluie

L’événement Québec Mega Trail se déroulait du 12 au 15 août dans la région de Charlevoix–Côte-de-Beaupré. Plus de 2 000 coureurs ont pris part à une des 10 épreuves présentées.

Les athlètes inscrits au 160 kilomètres ont couru de Baie-Saint-Paul jusqu'au Mont-Sainte-Anne. Sur la photo, on aperçoit Audrée Lafrenière, gagnante du premier 100 miles linéaires présenté au Québec, en 30 heures, 24 minutes et 15 secondes. Photo : QMT

Le premier départ a été donné tard vendredi soir, dans une température chaude et humide. La petite pluie du samedi, ç'a rafraîchi tout le monde, ç'a fait du bien. Ç'a donné une chance aux coureurs et ça n'a pas mouillé tant les sentiers , affirme le directeur général de l’événement, Jean Fortier.

Nouvelle catégorie

Le Québec Mega Trail faisait un grand retour après une absence en 2020. La course de cette année a aussi été marquée par l’ajout d’une nouvelle épreuve, le 160 kilomètres (100 miles).

C’est un concours de circonstances cette année. Ça faisait longtemps qu'on planchait sur un 100 miles , explique Jean Fortier. Près d’une centaine de coureurs ont pris le départ.

Chez les hommes, Benoît Gaillard, de la région de Montréal, est sorti vainqueur avec un chronomètre de 21:15:10. Chez les femmes, la grande gagnante est Audrée Lafrenière de Vancouver, qui a passé le fil d’arrivée après 30:24:15 dans les sentiers.

Benoît Gaillard est le premier gagnant du 160 kilomètres dans la catégorie Hommes. Photo : Québec Mega Trail

Autres résultats

Un deuxième record de distance a été fracassé durant l’événement de course de sentier, cette fois-ci dans la catégorie du 25 kilomètres. Hubert Fortin a été en mesure de terminer la course en 1:54:49. Il n’y avait jamais eu personne qui avait réussi à passer sous la barre des deux heures. C’est hallucinant, je n’en reviens pas encore ! s’exclame Jean Fortier.

Au 80 kilomètres chez les femmes, c’est Joanie Desroches qui s’est mérité la première place avec un chronomètre de 11:28:17, suivie de Mélanie Duras avec 12:28:02 et Cynthia Campanaro avec 13:03:55.