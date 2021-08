Courir pour la maison de soins palliatifs Soli-Can

L’étudiant de 20 ans a commencé sa course à 10 h à la Micro du Lac à Saint-Gédéon. Il a effectué ses 42,2 km sur le réseau cyclable de la Véloroute des Bleuets.

Il souhaitait récolter de l’argent pour cette maison de soins palliatifs, puisque plusieurs personnes dans sa famille ont été atteintes d’un cancer.

« Dans notre famille on a eu des cas de cancer, des personnes qui ont succombé à la maladie. J’ai parlé avec Soli-Can et on partage la même vision. Ça m’a touché droit au cœur quand ils m’ont dit qu’ils étaient heureux que je m’associe avec eux. »

Samedi après-midi, un peu plus de 2800 $ ont été amassés pour l’organisme du Lac-Saint-Jean œuvre auprès des personnes atteintes du cancer, ou en phase avancée d’une maladie incurable.

Raphaël Boucher ne compte pas s'arrêter là. Il a fondé la page Facebook Courir pour la cause et prévoit chaque année choisir un organisme et récolter des fonds.