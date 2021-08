« Il ne faut pas mettre en péril tous nos efforts », lance Erin O'Toole

Il ne faut pas mettre en péril tous nos efforts pour des jeux ou des gains politiques , a lancé Erin O’Toole lors d’un point de presse après l’annonce de son adversaire libéral et premier ministre sortant Justin Trudeau que des élections auront lieu le 20 septembre prochain au Canada.

Justin Trudeau sait qu'il y a une quatrième vague , a affirmé M. O'Toole, en se disant déçu de la décision du chef libéral de plonger le pays en campagne électorale.

Cela dit, le chef conservateur pense que les électeurs ont un choix important à faire en vue des quatre prochaines années .

Depuis six ans, on nous promet des solutions. Et année après année, Justin Trudeau laisse tomber les Canadiens. Le résultat? Des familles stressées, qui ont de la difficulté à payer leurs factures. Des gens qui s’inquiètent du prix de la nourriture, du logement et du chauffage , a ajouté M. O’Toole.

La réponse du Parti libéral? Il vous demande de le récompenser avec quatre autres années. Quatre autres années à faire de fausses promesses, à faire le minimum et à laisser tomber les Canadiens. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

Et le Bloc, le NPD et les verts? Comme les libéraux, ils veulent dépenser votre argent. Ils sont tous pareils , a lancé le chef conservateur, qui promet un retour à l'équilibre budgétaire d'ici une décennie.

Je demande votre confiance , a dit M. O'Toole.

Consultez notre dossier sur les élections générales au Canada.

Des tests plutôt que la vaccination obligatoire

Tandis que Justin Trudeau a réitéré son intention d'imposer la vaccination aux fonctionnaires fédéraux, Erin O'Toole a indiqué que sa stratégie serait plutôt d'obliger les personnes non vaccinées à continuer de porter un masque et à subir des tests rapides de COVID-19 régulièrement. Il a évoqué la notion d' accommodements raisonnables .

Nous devons encourager le plus de gens possible à se faire vacciner , a toutefois précisé le chef conservateur, en rappelant que son épouse et lui-même avaient reçu le vaccin.

Je suis déçu par la stratégie de M. Trudeau [...] de diviser les gens sur les questions qui touchent leur santé , a déclaré M. O'Toole.

Le chef conservateur a toutefois souligné qu'il allait respecter les décisions des gouvernements provinciaux en matière sanitaire, comme celle d'employer un passeport vaccinal au Québec.