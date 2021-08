COVID-19 : plus de 500 cas pour une quatrième journée de suite en Ontario

À l’échelle locale, la région sanitaire de Toronto demeure la plus touchée avec 116 nouveaux cas de COVID-19, suivie de Peel avec 69, York avec 64, Hamilton avec 48 et Windsor-Essex avec 27.

Parmi les nouvelles infections confirmées dimanche, on compte 350 personnes non vaccinées, et 67 partiellement vaccinées, selon la ministre de la Santé, Christine Elliott.

La santé publique ne recense aucun nouveau décès dans ce plus récent bilan et enregistre 270 nouvelles guérisons.

Pendant ce temps, le dépistage de la COVID-19 demeure très bas dans la province avec un total de 19 192 tests réalisés le jour précédent. Le taux de positivité en Ontario est de 2,6 %.

Le dépistage de la COVID-19 demeure très bas en Ontario. Photo : Reuters / Eduardo Munoz

Hospitalisations : un bémol

En tout, 98 patients infectés au coronavirus sont à l’hôpital, alors que 116 sont aux soins intensifs, une hausse de cinq patients par rapport à la veille. La ministre précise cependant que pas tous les hôpitaux partagent leurs données la fin de semaine.

Elle précise que la province ne départagera pas les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs en fonction du statut vaccinal, les dimanches et lundis, en raison puisque l’information fournie par les hôpitaux le week-end est incomplète.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En ce qui concerne la vaccination, la province a administré 40 907 doses de vaccin contre la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 73,3 % le pourcentage d’Ontariens admissibles pleinement vaccinés.

81,5 % des Ontariens de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose.