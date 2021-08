Une autre vague de chaleur dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Les résidents du Nord-Ouest de l’Ontario affrontent encore une fois du temps très chaud et humide, qui pourrait devenir caniculaire par endroits cette semaine.

Dans les secteurs au nord de Thunder Bay, le mercure pourrait atteindre les 34 degrés Celsius, selon Environnement Canada, qui a émis un avertissement de chaleur, dimanche. L’indice humidex, lui, frôlera 40.

Il y aura peu de répit la nuit comme les températures resteront entre 18 et 22 degrés.

Agrandir l'image  (Nouvelle fenêtre)

Cette vague de chaleur devrait s’étirer jusqu’à mercredi – et même jusqu’à jeudi, dans les régions situées près de la frontière avec les États-Unis.

Les secteurs touchés pourraient encore une fois voir une détérioration de la qualité de l’air, en raison de l’air chaud et humide, jumelé à la fumée des feux de forêt qui font rage dans le Nord-Ouest de l’Ontario et au Manitoba.

Environnement Canada met en garde les résidents et les visiteurs : cette chaleur peut causer des enflures, des éruptions cutanées, des crampes, des évanouissements, de l’épuisement et des coups de chaleur. Elle peut aussi exacerber certains problèmes de santé.

L’agence conseille aux gens de boire beaucoup d’eau, même avant d’avoir soif, et de rester au frais et à l’ombre. Les jeunes, les personnes âgées et les animaux de compagnie sont particulièrement vulnérables à ces épisodes de chaleur.