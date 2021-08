Le Canada ferme temporairement son ambassade à Kaboul

Face à la progression rapide des talibans sur le territoire afghan, qui étaient aux portes de Kaboul dimanche, le gouvernement du Canada suspend temporairement ses activités diplomatiques en Afghanistan et rapatrie tout son personnel au pays.

[Les membres du personnel canadiens] sont maintenant en route en toute sécurité vers le Canada , ont assuré les ministres Marc Garneau (Affaires étrangères), Marco Mendicino (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) et Harjitt Sajjan (Défense nationale), dimanche matin, dans une déclaration commune.

La décision a été prise en consultation avec l'actuel ambassadeur canadien Reid Sirrs.

Les ministres ont expliqué que l'évolution rapide de la situation en Afghanistan pose d'importants défis et met en péril sa capacité à assurer la sécurité de ses membres.

Le gouvernement a ajouté que ses activités diplomatiques en Afghanistan reprendront dès que la situation lui permettra de garantir des services appropriés et une sécurité adéquate pour son personnel.

En 10 jours, les talibans ont virtuellement conquis l'entièreté de l'Afghanistan Photo : Reuters

Depuis que le gouvernement Biden a annoncé le retrait de ses troupes, fin août, les insurgés enchaînent les conquêtes dans le but de reprendre le pouvoir, 20 ans après en avoir été chassé. Dans les zones nouvellement conquises, ils ont déjà été accusés de meurtres de civils, de décapitations, d'enlèvements d'adolescentes pour les marier de force, notamment.

Nous demandons la fin des injustices auxquelles sont confrontés les Afghans, en particulier les femmes, les filles et les minorités ethniques, dans les zones contrôlées par les talibans , ont déclaré les ministres, condamnant fermement la violence et réclamant un cessez-le-feu permanent et général.

Alors que la situation se dégrade d'heure en heure, le gouvernement canadien a voulu se faire rassurant concernant son opération de sauvetage des 20 000 Afghans qu'il accueillera dans le cadre des mesures spéciales d'immigration annoncées vendredi.

Nous continuerons de travailler en collaboration étroite à l’égard de cet engagement , peut-on lire dans la déclaration écrite, qui précise notamment que les demandes continuent d’être traitées .