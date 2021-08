Des rassemblements communautaires pour briser l’isolement chez les jeunes

Un centre d'accueil pour jeunes du nord-ouest de Toronto organise ce mois-ci des pique-niques et une panoplie d’activités afin de rassembler la communauté et sortir les jeunes de l’« isolement pandémique ».

Les organisateurs du centre Frontlines, qui est situé au 1800 chemin Weston, affirment que ces rassemblements ponctuels ont pour but d’aider les jeunes à se remettre du stress induit par la pandémie. Le centre torontois est connu au sein de la communauté comme un endroit sûr – et même un refuge – pour les enfants et les jeunes.

Samedi, près de 200 jeunes et leurs familles se sont rassemblés pour des activités de bricolage, des jeux de théâtre, de la musique, de la nourriture gratuite, ainsi qu’un concours de cuisine. Une fresque peinte par des jeunes a également été dévoilée.

Je pense que, pour nos jeunes, des événements comme celui-ci aident à leur montrer qu'ils comptent. Une citation de :Stachen Frederick, directrice générale du centre Frontlines

Omar Anderson, 22 ans, a cuisiné des crevettes à l’Alfredo dans le cadre du concours culinaire. Il participe aux activités de l'organisme torontois depuis qu’il a 12 ans. Selon lui, ce genre d’événements l’a aidé à développer son entregent et ses relations interpersonnelles.

Je n'étais pas vraiment une personne sociable, mais une fois que je suis entré dans le programme culinaire, j'ai commencé à socialiser davantage avec les gens , dit-il.

Roger Mooking, animateur de l'émission télévisée Man Fire Food, a été juge de la compétition culinaire, samedi. Photo : CBC

Un célèbre chef canado-trinidadien, mieux connu comme animateur de l’émission Man Fire Food de la chaîne de télévision Cooking Channel, a jugé les créations culinaires des jeunes. Roger Mooking estime que ce genre d’activités permet de développer bien des compétences utiles dans la vie de tous les jours.

Il y a l’esprit critique. Il faut penser et réagir vite. Il y a la gestion du temps. Il faut bien s’organiser. Une citation de :Roger Mooking, chef et animateur de l’émission Man Fire Food

Mila Khanna a amené ses deux garçons, âgés de 5 et 7 ans, au pique-nique communautaire. C'est vraiment agréable de voir certains de nos voisins que nous n'avons pas vus depuis longtemps et de savoir que notre communauté est toujours vraiment là pour nous soutenir , affirme la mère.

Une fresque peinte par des jeunes a été dévoilée lors du pique-nique communautaire, samedi. Photo : Dale Manucdoc/CBC

Le centre Frontlines tiendra d'autres événements tout au long du mois d'août, y compris un tournoi de basketball et une course dans un parcours d'obstacles.