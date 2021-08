La communauté afghane d’Ottawa se rassemble

La Coalition contre la guerre en Afghanistan a organisé la manifestation devant la statue des Trois gardiens de la paix près du Musée des beaux-arts du Canada.

Je m’inquiète à la fois pour ma famille et tous les Afghans. C’est la guerre. Plusieurs personnes meurent dans une guerre , a témoigné Irfan Yar, fondateur et directeur général de l’Afghanistan Security Institute. C’est le moment le plus frustrant et le plus triste pour les Afghans.

M. Yar, comme plusieurs autres, a souligné avoir des liens étroits avec son pays d'origine et ressentir du désespoir en voyant la crise se dérouler à distance.

Les manifestants ont brandi plusieurs pancartes. Photo : Celeste Decaire/CBC

Ce dernier a expliqué qu’il était difficile d’entrer en contact avec des proches qui sont toujours là-bas. Il espère une résolution du conflit.

La seule solution que je vois, c’est d’accroître les négociations, la diplomatie et la coopération internationale à tous les acteurs impliqués , croit-il.

La crise en Afghanistan continue de s’aggraver alors que les talibans progressent à travers le pays, et se rapprochent de la capitale du pays, Kaboul.

Pour des Afghans loin de leur pays d’origine, la situation est profondément difficile.

Khisraw Naimi est venu au Canada afin de poursuivre ses études il y a sept ans. Ses plans pour retourner chez lui ont finalement changé.

J’ai terminé mes études dans la Ville de Québec et parce que la situation ne cessait de s’empirer, mes parents ne voulaient pas que je revienne. Ils m’ont dit de rester ici , a-t-il raconté.

Avec le pays en guerre depuis plusieurs générations, M. Naimi a soutenu que l’espoir d’une solution s’estompait.

C’est très difficile. Je suis très inquiet et désespéré. Pour les peuples du monde, ils ne devraient pas nous laisser seuls dans cette situation , a-t-il lancé.

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il accueillera 20 000 réfugiés afghans. Femmes, journalistes, défenseurs des droits de la personne, membres de la communauté LGBTQ+lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres font notamment partie des groupes prioritaires.

Avec les informations de Celeste Decaire de CBC