Des candidats de l’Outaouais prêts à faire campagne

Tout indique que ce coup d’envoi sera donné dimanche quand le premier ministre se rendra à la rencontre de la gouverneure générale, Mary Simon, pour lui demander de dissoudre le Parlement.

Le candidat conservateur dans Pontiac, Michel Gauthier, assure que ces pancartes fraîchement imprimées seront placardées aussitôt que possible. Mon équipe est prête pour les installations , dit-il.

Celui qui aspire à succéder au député sortant Will Amos, du Parti libéral du Canada, affirme qu’il est déjà en mode précampagne depuis qu’il a été confirmé comme candidat, en février.

J'ai entamé un marathon en février qui, on le pensait, allait peut-être être plus court, car il y avait une possibilité d’élections au printemps , rappelle-t-il.

Ce marathon-là va se transformer en sprint.[...] La seule différence que je ressens c'est que je sais quand est la journée du vote , ajoute-t-il.

Un porte-à -porte différent

Le député libéral de la circonscription de Hull-Aylmer, Greg Fergus, soutient qu’il a déjà commencé à aller à la rencontre d’électeurs, lui qui sollicite un troisième mandat.

Ses échanges avec ses commettants lui permettent, dit-il d’ être à l’écoute des gens, de mieux comprendre leurs doléances, leurs aspirations, leurs désirs et de garder ça pour devenir un meilleur député .

Il convient que la campagne se fera différemment alors que la pandémie de COVID-19 n’est pas terminée, mais il estime que la situation sanitaire donnera lieu à des échanges nécessaires pour répondre aux préoccupations des citoyens.

Je pense qu’il va y avoir une robuste discussion sur [...] les façons qu’on veut mettre un terme à cette pandémie et comment on peut tous en sortir indemnes ensemble , soutient-il.

Le député et candidat affirme être prudent avec le porte-à-porte, assurant qu’il porte le masque et qu’il prend un pas de distance lorsqu'on lui ouvre.

Le réflexe normal, c’est de vouloir serrer la main, mais là on ne pourra pas. Et derrière le masque, c’est difficile de voir l’expression du visage , reconnaît, de son côté, le candidat bloquiste dans la circonscription d’Argenteuil–La Petite-Nation, Yves Destroismaisons.

À lire aussi : Trois candidats pour combler le départ d'élus libéraux fédéraux dans Pontiac et Ottawa

Il réitère ce que son parti soutient depuis des semaines, soit qu’il ne voulait pas du déclenchement d’une élection en pleine pandémie. C’est une décision irresponsable et tout le monde s’entend pour dire que c’est M. Trudeau qui souhaiterait avoir une majorité et qui les déclenche pour des raisons tout simplement partisanes , lance-t-il.

Il ajoute, du même souffle, que le Bloc québécois est tout de même prêt et l’est même plus qu’il ne l’était en 2019. On est prêts financièrement. On a une meilleure équipe. On a plus de temps de préparation , poursuit celui qui dit vouloir faire de la protection de l’environnement une priorité.

Il relève aussi que le dossier de la connexion à Internet haute vitesse est un enjeu important pour la circonscription qu’il souhaite représenter, lui qui aspire à déloger le libéral Stéphane Lauzon.

De son côté, Michel Gauthier promet d’aborder la question la gestion des finances publiques, lui qui se décrit comme un conservateur fiscal. Il insiste surtout pour dire qu'il souhaite que le ton reste positif et respectueux durant les débats, tout au long de la campagne, avec ses adversaires politiques.

Les candidats des autres partis, je les prends tous comme des gens qui désirent s’impliquer dans leur milieu. On est tous plein de bonne volonté , conclut-il.

Avec les informations de Rémi Authier