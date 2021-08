Les hélicoptères et le mécontentement planent au-dessus de Baie-Sainte-Catherine

Il y a des jours où j’aime mieux m’en aller chez nous. Ça me rend fou d’entendre l’hélicoptère qui décolle aux 5 minutes.

Pierre Bouchard, copropriétaire du café Chez Sam, est excédé par cette attraction touristique assurée depuis trois ans par GoHélico pour le compte de Croisières AML. Des vols de 6 minutes qui, par jour de beau temps, s'enchaînent de 10 h le matin jusqu’à 18 h le soir.

Claude Dallaire, originaire du village et qui y revient régulièrement, s'en plaint lui aussi

C’est au décollage et à l'atterrissage que le bruit est assez intense.

Ils ont demandé au maire d'agir. Mais dans cette affaire, Donald Kenny a les mains liées.

On a consulté notre procureur, mais il n'y a pas grand-chose à faire.

Protéger les mammifères

Tout ce qui touche au transport aérien est de juridiction fédérale. Et aux abords d'un parc national, comme ici près du Fjord-du-Saguenay, les pilotes sont soumis à une règle stricte : interdiction de voler à moins de 600 m au-dessus des zones protégées.

Ce qui, dans le cas présent, les contraint à partir et revenir de Baie-Sainte-Catherine. Claude Dallaire pointe l’absurdité de la situation.

On a une réglementation qui protège le parc marin et ses mammifères, mais aucune réglementation équivalente pour protéger les villageois.

La députée fédérale de la circonscription, Caroline Desbiens, note elle aussi ce paradoxe. Pas plus tard que cette semaine, elle a discuté du problème avec des habitants incommodés. Et ce n’était pas la première fois.

C’est une affaire où il faut faire en sorte que tout le monde puisse se parler pour favoriser une cohabitation harmonieuse et ainsi, privilégier la discussion au détriment de la confrontation , fait-elle savoir.

Elle ajoute que son équipe fait des vérifications pour trouver des solutions.

Claude Dallaire n’est pas seulement embêté par les nuisances sonores. L’état du quai en pierres, où décollent et se posent les hélicoptères, l’inquiète.

L'héliport utilisé à Baie-Sainte-Catherine est un quai en pierres usé par le temps. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Il a remarqué que des roches s’étaient détachées de la base de la structure et s’entassaient sur le sable. Jointe par téléphone, Stéphanie Huot, la responsable de GoHélico, nous a assuré que le quai avait été inspecté par Transports Canada en mai et qu’il avait été approuvé.

C’est conforme, c’est sécuritaire. Des pierres sont tombées, cela fait des années. Il n’en tombe pas tous les jours , déclare-t-elle.

Par courriel, Transports Canada nous a cependant répondu : La structure de quai n’a pas été inspectée par Transports Canada pour ce lieu d’atterrissage. Bien que les images fournies au ministère par Radio-Canada semblent indiquer qu’elle ne représente aucun danger immédiat pour les opérations, une inspection de suivi sera effectuée prochainement par un inspecteur de Transports Canada.

Pas de retombées économiques pour le village

Pour sa part, Lucie Charland, la directrice générale adjointe de Croisières AML, souligne qu’elle n’a reçu aucune plainte des villageois depuis le début de la saison. Elle rappelle que le plan de vol a déjà été modifié début 2020 pour limiter les nuisances sonores.

Ce n’est pas assez. Ça n'enlève pas le bruit. Ça va peut-être se régler quand ça sera complètement électrique. On n’entendra sûrement plus rien. Mais ça, c’est dans l’avenir. Je serai plus là , ironise le maire qui note par ailleurs que la venue des touristes ne profitent pas à sa municipalité.

Ceux-là qui prennent le vol d’hélicoptère ne rapportent pas grand-chose au village. D’après mes observations, un coup leur tour fait, ils partent puis ils s’en vont.

Claude Dallaire rêve d'une réflexion profonde. Il aimerait que tout le monde s'interroge.

Pour moi, c’est un fast-food touristique. Et j’aimerais ça que les gens privilégient d’autres façons de venir visiter nos contrées, nos milieux, notre belle région.

Une belle région qui, selon lui, a bien plus à offrir que 6 minutes dans les airs.