COVID-19 : des parents réclament des mesures sanitaires plus strictes à l'école

À quelques semaines du retour en classe, ils dénoncent le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique qui n’a pas encore dévoilé son plan sanitaire pour la rentrée.

Ils estiment par exemple que les élèves et le personnel enseignant devraient devoir porter un masque. L’amélioration de la ventilation des bâtiments devrait aussi être une priorité.

On ne devrait pas commencer l’année scolaire comme cela. Nous devons prendre des précautions et tirer des leçons des autres pays , affirme Jennifer Heighton, enseignante et organisatrice de l’organisme à but non lucratif Safe Schools Coalition BC.

Une manifestation de parents qui veulent des restrictions sanitaires plus strictes lors de la rentrée scolaire à Vancouver. Photo : Radio-Canada

Les parents soulignent que le taux de vaccination n’est pas suffisant dans la province, car non seulement les enfants ont beaucoup de contacts entre eux à l’école, mais les vaccins n’ont pas encore été approuvés pour les enfants âgés de moins de 12 ans.

Sur son site web, le gouvernement provincial affirme que les élèves peuvent s’attendre à un retour complet en salle de classe. Les lignes directrices sur le port du masque, les rassemblements, les activités parascolaires et sportives seront annoncées d’ici la fin août.

