Des étudiants de l'Université de Regina en faveur de la vaccination obligatoire

Des étudiants de l'Université de Regina sont heureux que l'établissement impose la vaccination complète à ceux qui travailleront et étudieront sur le campus cet automne.

Tous ceux qui fréquentent le campus de l’Université de Regina devront avoir reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19 avant le 1er octobre.

La vaccination sera obligatoire aussi à l'Université de la Saskatchewan.

L'étudiante de quatrième année Emily Lints est soulagée. Je crois que c'est la meilleure décision. Je me sentirais beaucoup plus en sécurité de revenir sur le campus à l'automne et à l'hiver.

Elle ajoute toutefois que par mesure de prudence, elle suivra la plupart de ses cours en ligne à l'automne, mais se présentera sur le campus à l'occasion.

L'étudiant étranger originaire de l'Inde, Gurjinder Lehal, se réjouit de la décision de l'Université.

Selon lui, la vaccination obligatoire protège non seulement le personnel et les étudiants, mais offre aussi une protection aux familles et aux amis de ceux-ci.

Gurjinder Lehal craint par contre que les étudiants étrangers qui arrivent au pays au mois de septembre n'aient pas suffisamment de temps d'être pleinement vaccinés avant le début des cours.

Il faut attendre un délai de 28 jours entre les deux doses de vaccin.

M. Lehal affirme que l'Université de Regina doit continuer d'offrir des cours en ligne aux étudiants étrangers qui attendent d'être complètement vaccinés.

L’établissement indique qu'il dévoilera d'autres informations au sujet de la vaccination au cours des prochains jours.