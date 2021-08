Le Canada achètera 40 millions de doses de Moderna au cours des 2 prochaines années

M. Trudeau a annoncé l’entente sur son compte Twitter. L’entente pourrait être prolongée jusqu’en 2024, donnant l’occasion au gouvernement fédéral d’acquérir en tout 65 millions de doses, si nécessaire.

Au début de la semaine, l’entreprise avait signé une lettre d’entente avec le gouvernement fédéral pour la construction d’une usine de production et un centre de recherche et développement dans une ville canadienne non encore choisie.

On ignore la contrepartie financière offerte par le Canada pour aider Moderna à réaliser ce projet.

Le Canada a déjà acheté assez de doses pour inoculer quiconque est admissible au pays, mais la campagne de vaccination a battu de l’aile au cours des dernières semaines.

Le gouvernement fédéral exhorte toute la population à être adéquatement vaccinée contre la COVID-19. L’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam, a déjà affirmé que la quatrième vague de la pandémie était déjà en cours.

Cette vague prend principalement sa source dans le variant Delta, beaucoup plus infectieux. La Dre Tam a fait valoir que la grande majorité des nouveaux cas se retrouve dans les tranches non vaccinées de la population. Au plan national, nous recensons plus de 13 000 cas actifs, plus du double de ce qu’on avait il y a deux semaines , a-t-elle déploré.

Selon les données de Santé Canada et des provinces canadiennes, près de 22 millions de doses livrées au Canada n’ont pas trouvé preneur. Cela inclut une réserve nationale de près de 10 millions de doses. Environ 23,6 millions de Canadiens – environ 71,3 % de la population âgée d’au moins 12 ans – sont adéquatement vaccinés.