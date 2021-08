L’Atlético d’Ottawa réunit 12 000 spectateurs pour un premier match à domicile

Après une attente d’environ un an et demi, les adeptes de soccer d’Ottawa ont pu encourager l’Atlético en personne, samedi, à la Place TD. Environ 12 000 spectateurs étaient réunis lors de ce match remporté par la nouvelle équipe locale contre les Wanderers de Halifax.

Nous avons attendu ce jour depuis tellement longtemps et il est finalement arrivé! , s’est exclamé, le directeur général de l’Atletico Ottawa, Fernado Lopez, avant le match.

L’équipe a joint les rangs de la Première ligue canadienne de soccer en février 2020, tout juste avant que la pandémie de COVID-19 ne se manifeste aux quatre coins du globe. L’équipe a donc été contrainte de jouer dans une bulle fermée à Winnipeg.

Fernando Lopez, directeur général de l'Atlético d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Après seulement deux semaines, la COVID a frappé le monde entier et nos plans ont changé du tout au tout. [...] Nous n’avons jamais perdu espoir , a ajouté M. Lopez.

Samedi, pour la première rencontre à domicile, l’Atlético a proposé aux visiteurs de payer ce qu’ils souhaitaient pour y assister, entre 5 $ et 50 $. Les profits générés par la vente de billets seront versés au Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa pour soutenir ses programmes et services destinés aux jeunes à risque et à leurs familles.

Le cœur à la fête

Des spectateurs croisés avant le match par ICI Ottawa-Gatineau ont tour à tour souligné que c’était, pour eux, la première fois qu’ils assistaient à un match de soccer en personne depuis le début de la crise sanitaire.

Enfin, on peut aller voir un vrai match !, a lancé Leeloo Bédard, une adolescente venue de Québec avec son père, qui est entraîneur de soccer.

C'est vraiment le fun de voir l'ambiance. C'est ce qui me manquait le plus , a ajouté ce dernier, Louis Bédard, qui est également informaticien.

Richard Smith et son fils débordaient aussi d’enthousiasme. Ces Ottaviens affirment qu’ils seraient certainement venus encourager l’équipe même si les billets avaient été offerts à prix réguliers. On va continuer. On veut soutenir une équipe locale , a-t-il dit.

Pour le directeur général de l’Atlético, l’idée d’offrir les billets au prix souhaité était aussi de marquer le coup et de célébrer l’occasion de cette première rencontre à domicile.

Nous voulons juste célébrer avec notre ville et c’était une façon de redonner après tout le soutien reçu par notre équipe depuis qu’elle a été créée , a-t-il conclu.

Avec les informations de Nafi Alibert